Văn Thanh cưới vợ

Ngày 12/5, lễ cưới của hậu vệ Vũ Văn Thanh và bà xã Trần Bích Hạnh thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi được tổ chức tại nhà gái.

Trong những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Văn Thanh xuất hiện lịch lãm bên cạnh cô dâu Bích Hạnh rạng rỡ trong bộ váy cưới đính kết lấp lánh trong ngày trọng đại. Nhiều khoảnh khắc của cặp đôi nhanh chóng nhận được lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người theo dõi.

Trước đó, Văn Thanh và Bích Hạnh đã tổ chức lễ dạm ngõ tại Hải Phòng với sự tham dự của hai bên gia đình. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào tháng 4/2025 và thường xuyên đồng hành cùng nhau trong cuộc sống đời thường.

Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 4/2025, đúng dịp sinh nhật lần thứ 29 của nam hậu vệ. Ảnh: FBNV.

Hôm 14/4, đúng dịp sinh nhật tuổi 29 của nam hậu vệ, Văn Thanh cũng chia sẻ loạt ảnh cầu hôn bạn gái bên bờ biển. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ những người thân cận, màn cầu hôn đã được thực hiện trước thời điểm đăng tải.

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi thường xuyên đăng tải những hình ảnh đi du lịch, hẹn hò và xuất hiện cùng nhau trong nhiều hoạt động cá nhân. Bích Hạnh là người ở bên động viên, chăm sóc nam cầu thủ khi anh gặp chấn thương, phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu.

Cặp đôi cũng nhiều lần gây chú ý khi khoe xe sang đôi, mua nhà hay Văn Thanh trao "thẻ đen" cho Bích Hạnh trong lễ dạm ngõ.

Hiện Văn Thanh thi đấu cho Công An Hà Nội FC, trong khi Bích Hạnh được biết đến là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực làm đẹp và thường được cộng đồng mạng gọi với biệt danh "hot girl phòng gym".

Tác giả: Hoàng Hoàng

