Lắp lưới thép ngăn người nhảy cầu Bến Thủy

Cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam, dài 630,5 m, rộng 12 m, gồm 13 nhịp, nối phường Trường Vinh (Nghệ An) với xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh), được đưa vào sử dụng từ năm 1990, là một trong những trục giao thông quan trọng trên quốc lộ 1 qua Bắc Trung Bộ. Đoạn sông chảy qua cầu rộng hơn 300 m, sâu trung bình 8-10 m, có nơi tới 15 m.

Theo chính quyền hai địa phương, mỗi năm có hàng chục vụ nhảy từ cầu Bến Thủy 1 xuống sông Lam khiến chính quyền và gia đình nạn nhân mất nhiều thời gian, công sức, chi phí tổ chức tìm kiếm.

Hồi tháng 3, UBND xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã phê duyệt dự án xây dựng, lắp đặt hệ thống điện trang trí và lưới an toàn trên cầu Bến Thủy 1. Công trình được khởi công hồi giữa tháng 4, đến nay cơ bản hoàn thành.

Trước khi nâng cấp, lan can của cầu Bến Thủy 1 cao hơn một mét. Sau khi lắp hệ thống lưới thép 2,5 m, toàn hệ thống đã cao hơn 3,5 m.

Lan can bảo vệ mới được lắp đặt trên hai nhịp cầu bêtông dự ứng lực và toàn bộ các nhịp cầu dàn thép, với tổng chiều dài mỗi bên 433,55 m.

Trước đây, thỉnh thoảng người dân leo qua lan can hai bên cầu rồi nhảy xuống sông Lam. Hiện nay hệ lưới thép được nâng cao quá đầu người, không còn điểm bám để trèo qua. Ống thép được cố định bằng móc neo vào thanh đứng của lan can hiện trạng, đầu trên bịt kín để tránh nước mưa gây hoen rỉ bên trong.

Những ngày này, công nhân đang hoàn thiện hệ thống điện, lắp các hộp kỹ thuật - những hạng mục cuối cùng trước khi bàn giao cho chủ đầu tư.

Dọc lan can theo cả phương đứng và ngang, hệ đèn LED dây được lắp đặt để chiếu sáng ban đêm, đồng thời tăng tính thẩm mỹ cho công trình. Đèn được gắn dọc toàn bộ tay vịn bằng keo chuyên dụng, nguồn điện cấp từ trạm biến áp số 01 Vinh Riverside 630 kVA-22/0,4 kV.

Bên lan can và các trụ cầu, nhiều chiếc phao cứu sinh treo sẵn như một cách để người dân phòng ngừa rủi ro.

Khi mặt trời lặn, những thanh đứng trùng với vị trí lan can được lắp đèn sẽ bật sáng để phương tiện dễ dàng di chuyển.

Bến Thủy 1 là cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Lam, lớn thứ hai cả nước, sau cầu Thăng Long ở Hà Nội được xây dựng sau năm 1975.

Ngành giao thông và các thế hệ lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đều đánh giá cầu Bến Thủy I là công trình thế kỷ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ Tĩnh cũng như các tỉnh miền Trung thời bấy giờ.

Hướng tuyến cầu Bến Thủy 1. Đồ họa: Đăng Hiếu

Cầu Bến Thủy 1 nhìn từ trên cao sau khi lắp lưới thép. Video: Đức Hùng

Tác giả: Đức Hùng

