Vợ bắt quả tang chồng ngoại tình giữa phố và cái kết

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Một vụ việc gây chấn động từ quận Bareilly, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội sau khi người phụ nữ bị kéo lê gần 100 mét khi đang bám vào nắp capo của chiếc xe đang chạy để cố gắng ngăn chồng mình, người mà cô cáo buộc đang đi cùng một phụ nữ khác.

Vụ việc xảy ra tại Devchara Chowraha thuộc khu vực Bhamora vào tối ngày 6/6 nhưng chỉ được đưa ra ánh sáng vài ngày sau khi một clip về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, gây ra sự phẫn nộ rộng rãi.

Theo đơn tố cáo gửi đến sở cảnh sát Bhamora, người phụ nữ Godavari, cư dân khu Subhash Nagar, Bareilly, cáo buộc chồng mình, ông Netrapal Singh, có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ tên Sadhana đến từ làng Katka Raman. Cô cho rằng những tranh cãi về mối quan hệ bất chính này thường dẫn đến bạo hành.

Người phụ nữ bị kéo lê gần 100 mét khi đối chất với chồng về cáo buộc ngoại tình.

Godavari kể với cảnh sát rằng cô nhìn thấy cặp đôi này đi cùng nhau tại ngã tư Devchara và đã cố gắng chặn xe của họ. Tuy nhiên, thay vì dừng lại, Netrapal được cho là đã tiếp tục lái xe trong khi cô vẫn ở trên nắp capo, khiến tính mạng của cô gặp nguy hiểm.

Các nhân chứng cuối cùng đã can thiệp, chặn xe và giải cứu cô. Theo thông tin được biết, người phụ nữ đã bị thương trong vụ việc.

Trong đơn khiếu nại, Godavari còn cáo buộc Sadhana đã hành hung, giật lấy sợi dây chuyền vàng của cô và bỏ trốn khỏi hiện trường. Cô cũng cho rằng chiếc xe của chú cô đã bị hư hại trong cuộc đối đầu.

Sadhana đã phủ nhận những cáo buộc, nói rằng cô chỉ nhận lời đi nhờ xe của Netrapal khi đang trên đường về từ một văn phòng địa phương và bị Godavari vu oan và tấn công.

Trưởng đồn cảnh sát Bhamora, Pawan Kumar, cho biết cảnh sát đã lập biên bản vụ việc chống lại Netrapal Singh và Sadhana theo các điều khoản liên quan của Luật Dân sự Ấn Độ (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS), bao gồm các tội danh liên quan đến âm mưu giết người, lái xe liều lĩnh, hành hung và cố ý gây thương tích. Cuộc điều tra vụ việc đang được tiến hành.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn