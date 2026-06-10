Bốn công nhân tử vong trong lúc vệ sinh bể tự hoại

Your browser does not support the video tag.

Cảnh sát cho biết, 4 công nhân đã tử vong sau khi hít phải khí độc trong lúc dọn dẹp bể tự hoại tại một xưởng sản xuất đồ trang sức ở thành phố Surat, bang Gujarat, Ấn Độ, vào sáng ngày 7/6.

Phó Cảnh sát trưởng (Khu vực 1) Alok Kumar cho biết, mặc dù ngạt thở có thể là nguyên nhân chính gây tử vong, nhưng nguyên nhân chính xác sẽ được xác nhận bằng báo cáo khám nghiệm tử thi.

Theo lời một quan chức, vụ việc xảy ra tại một bể tự hoại thu gom chất thải phát sinh trong quá trình làm sạch đồ trang sức ở khu vực Ashwini Kumar.

Bể tự hoại của cơ sở được làm sạch và bảo dưỡng 2 tháng một lần.

Bốn người đã thiệt mạng do khí độc trong bể tự hoại của một nhà máy sản xuất đồ trang sức ( Ảnh chụp màn hình video của IANS )

Sáng 7/6, bốn người gồm một giám sát viên và 3 công nhân, đã vào bể chứa để bảo trì. Họ đã gục ngã do ảnh hưởng của khí độc và cả 4 người đều tử vong, theo lời quan chức này.

Theo báo cáo, người giám sát đã gọi cho sở cứu hỏa trước khi vào bên trong bể chứa. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy các công nhân không được trang bị bất kỳ thiết bị an toàn nào, DCP cho biết.

Việc thiếu trang thiết bị bảo hộ là một trong những khía cạnh đang được xem xét trong quá trình điều tra.

Ngay sau khi vụ việc được báo cáo, đội cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường và tiến hành hoạt động cứu hộ. Các nạn nhân được kéo ra khỏi bể chứa và chuyển đến bệnh viện, nơi các bác sĩ tuyên bố họ đã tử vong.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn