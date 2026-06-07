Xác minh clip nhóm người khiêng quan tài có người sống diễu phố

Trên các trang mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh tổ chức sinh nhật trên địa bàn phường Sóc Trăng. Trong clip, nhiều người gọi đây là “đám giỗ năm thứ 3”.

Một nhóm người nhảy múa xung quanh chiếc quan tài đang mở nắp, có 2 người sống (một nam, một nữ) nằm bên trong cùng múa lắc theo tiếng nhạc.

Hình ảnh 2 người sống nằm trong quan tài múa lắc theo tiếng nhạc được đăng tải trên mạng.

Sự việc diễn ra vào buổi tối. Đáng chú ý, một nhóm đã khiêng chiếc quan tài nói trên diễu hành trên phố. Trong quá trình di chuyển, người ngồi bên trong quan tài thậm chí còn bật dậy để cùng nhảy múa với đám đông.

Nhóm người khiêng quan tài đã chiếm hết một bên lòng đường. Rất đông người dân hiếu kỳ vây quanh chiếc quan tài, dùng điện thoại để quay lại, phát trực tiếp lên mạng xã hội.

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Clip gây bão mạng.

Các đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận. Nhiều người xem tỏ ra bất bình trước hành động phản cảm này và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm.

Lãnh đạo UBND phường Sóc Trăng cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc gây phản cảm qua các video đăng tải trên mạng xã hội và đã chỉ đạo lực lượng Công an khẩn trương rà soát. Nếu có vụ việc diễn ra trên địa bàn giống như thông tin phản ánh, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Tác giả: V.Đức - C.Xuân

Nguồn tin: cand.vn