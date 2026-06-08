VIDEO: Đám cháy liên tục xuất hiện trên nền bê-tông vào thời điểm nắng nóng

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh về hiện tượng cháy bất thường tại bản Ngùa, xã Yên Châu báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất giải pháp khắc phục trước ngày 10-6-2026.

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Lửa bốc cháy giữa nền bê tông trước nhà dân vào thời điểm nắng nóng. Nguồn: MXH

Trước đó, theo thông tin từ UBND xã Yên Châu, từ ngày 25-5 đến nay, tại hộ gia đình ông Lò Văn Mi, bản Ngùa xảy ra hiện tượng có đốm lửa tự cháy trên nền sân bê tông vào thời điểm nắng nóng.

Cụ thể, ngày 25-5, cháy từ khoảng 12 giờ đến 14 giờ; ngày 26-5, cháy từ khoảng 13 giờ 15 phút đến 14 giờ 50 phút; ngày 27-5, cháy từ 13 giờ đến 15 giờ; từ 28-5 đến nay, đốm cháy xuất hiện vào các khung giờ nắng nóng cao điểm nhất trong ngày, kéo dài khoảng 30 - 40 phút.

Theo phản ánh của gia đình, đốm cháy rộng khoảng 5 cm, trên nền sân bê tông trước cổng nhà (gia đình đổ sân bê tông từ tháng 11-2025, độ dày khoảng 40-50 cm), khi cháy phát sinh khói trắng, tàn màu vàng.

Theo lãnh đạo xã Yên Châu, ngay sau khi nhận được phản ánh, địa phương đã cử đoàn công tác xuống hiện trường nắm tình hình, làm rào chắn, hạn chế người dân đi lại khu vực xảy ra đám cháy. Đồng thời động viên, tuyên truyền giúp gia đình, người dân xung quanh ổn định tâm lý.

Hiện nguyên nhân dẫn đến sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động