Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Video

VIDEO: Bão Kalmaegi tàn phá Philippines, người tránh lên mái nhà, ô tô nổi lềnh phềnh

Người dân phải lên mái nhà trú ẩn và nhiều chiếc ô tô trôi nổi trên những con đường ngập nước, khi bão Kalmaegi (Tino) đổ bộ Philippines

Tác giả: Mỹ Nhung - Thanh Long

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: ô tô nổi lềnh phềnh ,người tránh lên mái nhà ,bão Kalmaegi ,Philippines ,tàn phá

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP