VIDEO: Bão Kalmaegi tàn phá Philippines, người tránh lên mái nhà, ô tô nổi lềnh phềnh

Tác giả: Mỹ Nhung - Thanh Long
Nguồn tin: Báo Người Lao Động
Người dân phải lên mái nhà trú ẩn và nhiều chiếc ô tô trôi nổi trên những con đường ngập nước, khi bão Kalmaegi (Tino) đổ bộ Philippines
