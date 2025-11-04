Bão Kalmaegi sáng nay: Đi nhanh, cường độ rất mạnh

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Kalmaegi lúc 1h sáng 4-11 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 1h sáng 4-11, tâm bão Kalmaegi đang quét khu vực miền trung Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16.

Dự báo khoảng rạng sáng mai (5-11), bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025.

Cơ quan khí tượng cho biết các kết quả dự báo mới nhất cho thấy bão có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh.

Dự báo bão có thể đạt cường độ trên cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 17 khi bão đi qua khu vực đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

"Khoảng từ đêm 6-11, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Gió mạnh nhất vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) có khả năng đạt cấp 12-13, giật trên cấp 15. Vùng đất liền ven biển có khả năng đạt cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo bão Kalmaegi là cơn bão mạnh, có khả năng gây ra các đợt dông, lốc trước bão.

Cùng với đó, bão có khả năng gây ra một đợt mưa lớn diện rộng từ đêm 6 đến 9-11 ở khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan khí tượng lưu ý số liệu quan trắc và dự báo còn có độ bất định nhất định về quỹ đạo, cường độ, hướng di chuyển, vùng tâm mưa và lượng mưa có khả năng còn biến động trong những ngày tới, nên các cấp chính quyền và người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo tiếp theo.

Trước mắt, từ khoảng chiều nay, ở vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5-7m.

Trong khoảng ngày 5 và 6-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ