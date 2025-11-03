Bão Kalmaegi đang tiến nhanh vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên cấp 14

Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới: Đến 13h ngày 4/11, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, khoảng 25km/h, vị trí tâm bão ở khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin. Cường độ bão cấp 12, giật cấp 15.

Đến 13hngày 5/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h và đi vào Biển Đông. Vị trí tâm bão ở khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông. Bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 13, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 10,00 đến 15,00 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115,50 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa).

Đến 13h ngày 6/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h, vị trí tâm bão ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 340km về phía Đông Đông Nam.

Cường độ bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 14, giật cấp 17. Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 10,00 đến 16,50 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 110,00 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4: khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà.

Cảnh báo diễn biến bão (từ 72 đến 120 giờ tới): Từ 72 đến 108 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ suy yếu dần.

Dự báo tác động của bão: Gió mạnh, sóng lớn: Trên biển, từ khoảng chiều ngày 04/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5,0-7,0m, biển động dữ dội.

Cảnh báo: Trong khoảng ngày 05-06/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8,0-10,0m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV