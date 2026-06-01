Vì sao uống bia dễ tăng cân, béo bụng? Chuyên gia chỉ ra 5 sai lầm phổ biến mà rất nhiều người mắc phải

Bia không chỉ bổ sung thêm năng lượng mà còn có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Đồ uống có cồn có thể làm giảm tiết dịch tiêu hóa, ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dưỡng chất và khiến cơ thể ưu tiên chuyển hóa cồn trước các nguồn năng lượng khác. Điều này làm chậm quá trình đốt mỡ, đặc biệt với những người uống bia thường xuyên.

Đồ uống có cồn có thể làm giảm tiết dịch tiêu hóa, ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dưỡng chất và khiến cơ thể ưu tiên chuyển hóa cồn trước các nguồn năng lượng khác. Ảnh minh họa

Không tính lượng calo từ bia

Một sai lầm phổ biến là nhiều người chỉ kiểm soát lượng thức ăn nhưng lại quên tính lượng calo đến từ bia. Theo Mayo Clinic, kiểm soát cân nặng phụ thuộc vào tổng lượng calo nạp vào và tiêu hao mỗi ngày. Trong khi đó, một lon bia thông thường có thể chứa khoảng 100 - 150 calo hoặc hơn tùy loại.

Các chuyên gia cho rằng bia là nguồn “calo rỗng”, tức cung cấp năng lượng nhưng ít giá trị dinh dưỡng. Khi uống nhiều trong một buổi, tổng lượng calo nạp vào có thể tăng rất nhanh mà người uống không nhận ra.

Dồn uống quá nhiều vào cuối tuần

Không ít người hạn chế bia rượu trong tuần nhưng lại uống rất nhiều vào cuối tuần. Thói quen này có thể khiến lượng calo nạp vào cơ thể tăng đột biến, đồng thời dễ dẫn đến việc ăn uống mất kiểm soát.

Theo các chuyên gia, uống quá nhiều trong một lần thường gây ảnh hưởng lớn hơn so với việc duy trì mức tiêu thụ thấp và điều độ.

Không ít người hạn chế bia rượu trong tuần nhưng lại uống rất nhiều vào cuối tuần. Ảnh minh họa

Uống bia khi bụng đói

Nhiều người có thói quen uống bia trước bữa ăn hoặc thay cho bữa tối. Tuy nhiên, bia có thể làm tăng cảm giác thèm ăn, khiến người uống tiêu thụ nhiều thực phẩm hơn sau đó.

Một số chuyên gia khuyến nghị nên ăn nhẹ trước khi uống bia bằng các thực phẩm giàu protein hoặc chất xơ như trứng, yến mạch, sữa chua, chuối hay các loại hạt để hạn chế nạp quá nhiều năng lượng.

Ăn nhiều đồ chiên cùng bia

Xúc xích, pizza, khoai tây chiên, cánh gà rán hay các món nhiều dầu mỡ thường là lựa chọn quen thuộc khi uống bia. Tuy nhiên, sự kết hợp này khiến lượng chất béo và calo trong một buổi ăn tăng lên đáng kể.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người dễ tăng cân dù không uống quá nhiều bia.

Chọn bia nhiều đường hoặc nồng độ cồn cao

Không phải loại bia nào cũng có lượng calo giống nhau. Một số loại bia thủ công, bia nồng độ cồn cao hoặc bia hương vị thường chứa nhiều calo và đường hơn bia thông thường.

Nếu sử dụng thường xuyên, các loại đồ uống này có thể khiến tổng lượng năng lượng nạp vào cơ thể tăng lên, từ đó ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát cân nặng.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn