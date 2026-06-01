Nghệ An chấm dứt dự án khu du lịch 1.500 tỉ đồng 'treo' 9 năm

Một góc đảo chè Cầu Cau, xã Hoa Quân, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 1-6, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, mới đây UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn về phương án xử lý dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau ở xã Hoa Quân gửi các sở ngành và chủ đầu tư.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 - chủ đầu tư dự án - chấm dứt các hoạt động liên quan đến dự án, tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định pháp luật về thanh lý tài sản (nếu có) khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

Sở Tài chính ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tham mưu UBND tỉnh chấm dứt, thu hồi hoặc hủy bỏ các văn bản pháp lý liên quan đến dự án.

Giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 vào năm 2017 của UBND tỉnh.

Theo quy hoạch, dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau do Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 làm chủ đầu tư có quy mô diện tích gần 380ha, tổng mức đầu tư trên 1.500 tỉ đồng, triển khai tại hai xã Thanh An và Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương (cũ) nay là xã Hoa Quân.

Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trong năm 2017 và toàn bộ dự án hoàn thành vào tháng 10-2022, từng được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn phát triển du lịch địa phương.

Tuy nhiên, qua hơn 9 năm dự án không triển khai; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mới chỉ thực hiện trích đo, trích lục giai đoạn 1 với diện tích 25,8ha.

Qua các buổi làm việc với các sở ngành, lãnh đạo UBND xã Hoa Quân cho rằng việc dự án chậm tiến độ kéo dài đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý đất đai và an ninh, trật tự tại địa phương, đồng thời tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Từ thực tế đó, địa phương kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét chấm dứt hoạt động dự án để thu hút nhà đầu tư mới.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cũng nhận định dự án kéo dài nhiều năm nhưng không hình thành được không gian phát triển du lịch, đề nghị UBND tỉnh xem xét chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Sở này cũng đề nghị phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức lựa chọn nhà đầu tư mới có năng lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Về phía đại diện chủ đầu tư nêu một số khó khăn như vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng của dịch COVID-19…

Vùng đảo chè Cầu Cau hay còn gọi là đảo chè Thanh Chương ở xã Hoa Quân cách TP Vinh (cũ) hơn 50km với những đồi chè mướt xanh soi bóng nước, được ví như một viên ngọc xanh, một "Hạ Long của xứ Nghệ".

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ