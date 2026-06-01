Chuỗi sự kiện về bảo vệ môi trường, biển và hải đảo sẽ được tổ chức tại Nghệ An

Dự buổi họp báo có các đồng chí: Cao Xuân Thạo, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp; đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An...

Chuỗi sự kiện nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân trong bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên biển và hải đảo; đồng thời lan tỏa tinh thần sống xanh, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Năm 2026, Ngày Môi trường thế giới mang chủ đề “Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”; Ngày Đại dương thế giới có chủ đề “Bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh”; trong khi đó Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hướng tới thông điệp “Đại dương xanh, kinh tế bền vững: Bảo tồn để phát triển”.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động Lễ Phát động Quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026; phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Bên cạnh đó đáng chú ý là Chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được tổ chức lúc 20 giờ ngày 5-6-2026 tại Quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Cụ thể, trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động quy mô lớn tại tỉnh Nghệ An như: Triển lãm Kinh tế Biển Xanh - Nông nghiệp và Môi trường bền vững; Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu - Từ chính sách đến hành động; Hội thảo Quốc gia “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững”; Chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh”; Lễ phát động Quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026...

Nhân dịp này Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trên phạm vi cả nước nhằm kêu gọi sự tham gia đồng bộ của các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, trường học và từng người dân trong các hành động thiết thực như giảm rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước, bảo tồn đa dạng sinh học và gìn giữ môi trường sống.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ NN&MT Đặng Ngọc Điệp cho biết, các hoạt động không chỉ dừng ở tính chất phát động thường niên mà phải tạo được hiệu quả lan tỏa thực chất và đồng bộ từ trung ương tới địa phương. Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên, các trường học và nhiều tổ chức xã hội để đưa các hoạt động bảo vệ môi trường đi vào đời sống hằng ngày.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&MT Đặng Ngọc Điệp, việc huy động người cao tuổi tham gia sẽ góp phần lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường tới từng gia đình, thông qua sự nhắc nhở, giáo dục con cháu, trong khi lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên sẽ đóng vai trò hiện thực hóa các sáng kiến, hoạt động cộng đồng về môi trường. Ban tổ chức kỳ vọng chuỗi hoạt động sẽ tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động, từ cam kết sang thực thi, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải ròng bằng “0” và xây dựng tương lai hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Đồng chí Cao Xuân Thạo, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Điểm mới của phong trào lần này là MTTQ Việt Nam không phát động một hoạt động mang tính thời điểm, mà hướng tới xây dựng một phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, có tiêu chí cụ thể, có đánh giá kết quả và có cơ chế biểu dương, khen thưởng từ cơ sở đến Trung ương. Phong trào được thiết kế theo hướng rất cụ thể, gắn với từng đối tượng, từng địa bàn, trong đó tập trung vào 5 nhóm nội dung thi đua gồm: Gia đình xanh - sạch - đẹp; Khu dân cư xanh - sạch - đẹp; Xã, phường xanh - sạch - đẹp; Cơ quan, đơn vị, trường học xanh - sạch - đẹp; Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xanh - sạch - đẹp.

Tác giả: Nguyễn Kiểm

Nguồn tin: qdnd.vn