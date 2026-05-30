4 nguyên tắc bù nước đúng cách trong tiết trời nóng bức

Không nên chờ đến khi khát mới uống nước. (Ảnh: ITN).

Mùa hè, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao, trao đổi chất của cơ thể tăng nhanh, lượng mồ hôi tăng lên. Do đó, bổ sung nước kịp thời đặc biệt quan trọng để duy trì sức khỏe cơ thể.

Lý do mùa hè cần uống nhiều nước

Duy trì cân bằng nước trong cơ thể

Trong môi trường nhiệt độ cao, cơ thể con người sẽ điều chỉnh nhiệt độ cơ thể bằng cách đổ mồ hôi, điều này sẽ dẫn đến hao hụt một lượng lớn nước trong cơ thể. Nếu không bổ sung nước kịp thời, sẽ xuất hiện các triệu chứng mất nước như chóng mặt, mệt mỏi, khát nước, v.v.

Thúc đẩy quá trình trao đổi chất

Nước là một thành phần quan trọng tham gia vào quá trình trao đổi chất. Cung cấp đủ nước có thể giúp tăng tốc quá trình thải các chất cặn bã trong cơ thể và duy trì hoạt động bình thường của các chức năng cơ thể.

Phòng ngừa say nắng

Say nắng thường xảy ra do mất quá nhiều nước và muối trong cơ thể, lúc này, uống nhiều nước giúp phòng ngừa hiệu quả việc bị say nắng.

4 lưu ý khi uống nước vào mùa hè

Uống nước đúng giờ, đúng lượng

Không nên chờ đến khi khát mới uống nước, bạn nên bổ sung nước đều đặn và đúng lượng. Cảm giác khát là tín hiệu cơ thể thiếu nước, khi cảm thấy khát, cơ thể đã ở trạng thái mất nước nhẹ.

Thông thường, người lớn cần uống khoảng 2000ml nước mỗi ngày, nhưng vào mùa hè, do lượng mồ hôi tăng, lượng nước cần uống nên tăng lên thích hợp.

Tránh uống một lượng lớn nước một lần

Uống một lượng lớn nước cùng lúc sẽ làm tăng gánh nặng cho tim và thận, dẫn đến rối loạn cân bằng điện giải trong cơ thể. Cách uống đúng là uống nhiều lần, mỗi lần một ít, lượng nước mỗi lần nên kiểm soát khoảng 200-300ml.

Nhiệt độ nước uống nên phù hợp

Mặc dù mùa hè nóng nực, nhưng nhiệt độ nước uống không nên quá lạnh. Nước uống quá lạnh sẽ kích thích đường tiêu hóa, dẫn đến co mạch, ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa. Thông thường, nhiệt độ nước uống nên gần với nhiệt độ phòng hoặc thấp hơn một chút.

Chú ý an toàn chất lượng nước

Mùa hè là mùa cao điểm của sự phát triển của vi khuẩn, virus và các vi sinh vật khác, khiến nước dễ bị ô nhiễm. Vì vậy, khi uống nước, hãy chọn các nguồn đáng tin cậy như nước máy hoặc nước khoáng, tránh uống nước thô hoặc nước giếng chưa qua xử lý. Đồng thời, thường xuyên vệ sinh máy lọc nước, cốc và các dụng cụ uống nước khác để giữ nước sạch sẽ.

Thời điểm bạn nên giữ nước

Sau khi thức dậy vào buổi sáng

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, cơ thể chúng ta đã trải qua một đêm trao đổi chất và đã ở trong trạng thái tương đối mất nước. Uống một cốc nước ấm vào thời điểm này không chỉ bổ sung chất lỏng cơ thể bạn cần, mà còn giúp thúc đẩy vận động đường tiêu hóa, đào thải chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể, tiêm năng lượng cho ngày mới.

Nửa giờ trước bữa ăn

Uống nước nửa giờ trước bữa ăn có thể làm tăng cảm giác no bụng, giảm lượng thức ăn trong bữa ăn và giúp kiểm soát cân nặng. Đồng thời, nước giúp tiết dịch tiêu hóa, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn.

Trước và sau khi tập thể dục

Trước và sau khi tập thể dục là những thời điểm quan trọng để bổ sung nước. Uống một lượng nước vừa đủ trước khi tập giúp tránh hiện tượng mất nước do ra nhiều mồ hôi; sau khi tập, bổ sung nước kịp thời có thể nhanh chóng phục hồi sức lực và giảm mệt mỏi.

Một giờ trước khi ngủ

Mặc dù không nên uống nhiều nước trước khi đi ngủ, nhưng uống nước vừa đủ giúp duy trì trạng thái cân bằng cho cơ thể, tránh thức dậy giữa đêm vì khát. Đồng thời, nước còn giúp cơ thể loại bỏ chất thải và độc tố dư thừa, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Sau khi tắm

Tắm nước nóng dễ khiến mạch máu giãn ra, tốc độ bay hơi của nước tăng, dễ cảm thấy khát và cần bổ sung nước.

Sau nửa giờ bật điều hòa

Trong phòng điều hòa khá khô, dễ mất nước, niêm mạc ở mũi và các nơi khác bị quá khô, cần uống nước.

Khi bị táo bón

Người bị táo bón càng nên uống nhiều nước, nên uống từng ngụm to, như vậy có thể kích thích ruột co bóp, giúp việc đi tiêu trở nên dễ dàng hơn.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn