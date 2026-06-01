Cái kết với "thầy dạy lái xe" điều khiển ô tô đi sai làn đường cãi CSGT rồi đăng clip lên mạng

Ngày 31-5, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Hà Nội đã mời người đàn ông "tự xưng thầy dạy lái xe ô tô cãi CSGT" tới trụ sở CSGT để làm việc. Theo đó, người đàn ông này tên là K.C.T. (SN 1978, ở phường Long Biên).

Thời điểm chiếc xe bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Ảnh cắt từ clip

Cục CSGT cho biết, khoảng 15 giờ 55 phút ngày 29-5, ông T. sử dụng ô tô BKS 30B-170.xx (là xe cá nhân để hỗ trợ, bổ túc kỹ năng lái xe cho anh L.T.G., SN 1984, ở TPHCM), di chuyển trên quốc lộ 1B. Khi xe này đi đến trước cây xăng Phù Đổng, anh G. (người cầm lái) đã không chấp hành chỉ dẫn biển báo và điều khiển ô tô đi vào làn xe máy trên đường nên bị CSGT dừng xe để kiểm soát.

Sau khi thấy một chiến sĩ CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra, ông T. ngồi ở ghế phụ đã có những lời nói thể hiện việc không chấp hành hiệu lệnh của CSGT. Sau đó, ông K.C.T. còn trích xuất clip sự việc rồi đăng tải lên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi đăng tải clip được khoảng 20 phút, ông T. nhận được nhiều ý kiến trái chiều nên đã xoá clip.

Tới ngày 30-5, ông T. đăng tải một đoạn clip lên mạng xã hội với nội dung "đã nhận thức được hành vi của mình là không chuẩn mực", để xin lỗi và tuyên truyền mọi người chấp hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, ứng xử văn minh.

Theo Cục CSGT, Đội 5 đang tiếp tục làm rõ sự việc để xem xét ông K.C.T. có vi phạm về tuyển sinh, đào tạo lái xe hay không. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xem xét, xử lý với tài xế L.T.G. về hành vi đi sai làn đường.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động