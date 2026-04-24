Sang mâm khác uống bia giao lưu, thanh niên 20 tuổi bị đâm chết

Ngày 24-4, tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lương Cao Sơn (SN 2000, trú thôn Điềm He 2, xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi "Giết người".

Lương Cao Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, vào tối ngày 15-4, Lương Cao Sơn cùng nhóm bạn đến quán Beer Mọ Tề, thôn Bản Làn, xã Điềm He) uống bia. Cùng thời điểm, anh H.V.T. (SN 2006, trú tại thôn Bản Làn, xã Điềm He) và một nam thanh niên khác cũng có mặt tại đây uống bia. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, anh T. sang bàn Sơn giao lưu.

Trong lúc nói chuyện, mâu thuẫn bùng phát, Sơn cho rằng mình không được tôn trọng nên rút con dao gấp mang theo đâm vào vùng ngực trái anh T..

Nạn nhân chạy ra ngoài và được đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã nhưng tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt, không để nghi phạm tẩu thoát. Chỉ sau khoảng 2 giờ, lực lượng chức năng đã xác định, truy bắt và khống chế Lương Cao Sơn khi người này đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động