Thông tin mới nhất về tình hình của Thùy Tiên

Ngày 1/6, cái tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Tính đến thời điểm hiện tại, đã tầm 1 năm kể từ khi cô bị cơ quan chức năng bắt tạm giam, thi hành án. Trong lúc cư dân mạng liên tục đưa ra nhiều đồn đoán liên quan đến tình hình của Thùy Tiên, một động thái mới từ người bạn thân thiết của cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Theo đó, trên trang cá nhân của Nguyễn Thúy An, một tài khoản để lại bình luận hỏi: "Chị Tiên ngày mai về đúng không mọi người?". Trước câu hỏi này, Thúy An bất ngờ phản hồi ngắn gọn: "Chưa đâu em huhu".

Dù chỉ là một câu trả lời ngắn, nhưng ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng đây là một trong những thông tin hiếm hoi liên quan đến tình hình hiện tại của Thùy Tiên được người thân thiết lên tiếng trong thời gian gần đây. Sở dĩ phản hồi của Thúy An gây chú ý bởi cô được biết đến là một trong những người bạn thân thiết nhất của Thùy Tiên trong giới hoa hậu. Trong suốt thời gian qua, Thúy An nhiều lần thể hiện sự quan tâm dành cho bạn mình. Trước đó, cô từng chia sẻ việc gửi đồ ăn, nhu yếu phẩm cho Thùy Tiên.

Thúy An bất ngờ để lộ tình hình của Thùy Tiên, sau đó cô đã xóa đi bình luận này

Mối quan hệ gắn bó giữa cả hai được xây dựng từ nhiều năm trước. Sau khi cùng hoạt động trong làng giải trí, Thùy Tiên và Thúy An thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, du lịch và những dịp đặc biệt. Chính vì vậy, bất kỳ chia sẻ nào từ Thúy An liên quan đến Thùy Tiên đều nhanh chóng nhận được sự chú ý từ công chúng. Hiện tại, ngoài bình luận nói trên, phía Thùy An không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin cụ thể nào liên quan đến tình hình của Thùy Tiên. Sau khi bình luận này gây chú ý, Á hậu Thúy An đã có động thái xóa đi.

Trong khi đó, cơ quan chức năng cũng chưa công bố những diễn biến mới liên quan đến vụ việc. Do đó, những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về thời điểm Thùy Tiên được trở về hay các diễn biến tiếp theo vẫn chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cần chờ các thông báo chính thức từ cơ quan có thẩm quyền để có cái nhìn đầy đủ và chính xác nhất về vụ việc.

Thúy An và Thùy Tiên là bạn bè thân thiết nhiều năm qua, luôn có mặt trong những cột mốc đặc biệt của nhau

Thùy Tiên vẫn đóng băng MXH

Hồi tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Trước khi phiên toà xét xử sơ thẩm, Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể là bố nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, liên quan đến vụ việc này, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng. Sau phiên toà xét xử ngày 19/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng". Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng. Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết Thùy Tiên không nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Trong hơn 1 năm qua, toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của Thùy Tiên hiện vẫn trong trạng thái gần như “đóng băng”. Trang Facebook cá nhân được khóa bảo vệ, trong khi fanpage, Instagram và TikTok đều không có bất kỳ cập nhật mới nào suốt hơn 1 năm qua. Trang cá nhân của Thuỳ Tiên vẫn còn những thông tin liên hệ công việc cũ, chứng minh không ai sử dụng hay sửa đổi.

Không chỉ riêng bản thân nàng hậu, các thành viên trong gia đình cô cũng giữ thái độ kín tiếng. Mẹ của Thùy Tiên - người từng gây chú ý bởi những phát ngôn đáp trả cư dân mạng hiện không còn xuất hiện hay tương tác công khai như trước. Trong khi đó, bố của cô vốn đã kín tiếng từ lâu, nay lại càng “vắng bóng” hoàn toàn trên mạng xã hội, không có bất kỳ động thái nào được ghi nhận trong thời gian dài.

Các trang cá nhân của Thùy Tiên hiện vẫn đóng băng

