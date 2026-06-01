Lễ hội quảng bá gốm sứ Hàn Quốc gây phẫn nộ vì tặng quà 'Made in China'

Một người dùng mạng xã hội đăng tải hình ảnh một chiếc bình gốm có dán nhãn "Made in China" đã trao tặng tại Lễ hội Gốm sứ Yeoju - Ảnh: THREADS

Theo tờ Korea Times ngày 31-5, tranh cãi bùng lên sau khi một người dùng mạng xã hội đăng tải hình ảnh chiếc bình gốm nhận được trong Lễ hội Gốm sứ Yeoju có dán nhãn "Made in China".

"Tôi thực sự không tin vào mắt mình khi mở gói hàng. Đây là sự kiện Lễ hội Gốm sứ Yeoju, nhưng thứ tôi nhận được lại là một sản phẩm 'Made in China'", người này viết trên Threads.

Lễ hội Gốm sứ Yeoju được tổ chức thường niên tại thành phố Yeoju, tỉnh Gyeonggi, nhằm quảng bá các nghệ nhân địa phương và ngành công nghiệp gốm sứ của khu vực. Đây cũng là một trong những lễ hội gốm sứ nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng gay gắt, Quỹ Du lịch Văn hóa Yeoju Sejong - đơn vị tổ chức lễ hội - đã phải công khai xin lỗi.

"Việc trao tặng các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc dưới danh nghĩa một lễ hội nhằm quảng bá văn hóa gốm sứ Yeoju và hỗ trợ các nghệ nhân địa phương là hoàn toàn không phù hợp", Chủ tịch quỹ Lee Soon Yeol thừa nhận.

Theo ông, sự cố bắt nguồn từ sai sót của một công ty tiếp thị bên ngoài được thuê để vận hành chương trình.

Đơn vị này đã mua trực tuyến hai sản phẩm gốm sứ sản xuất tại Trung Quốc với giá 6.500 won (khoảng 4,7 USD) mỗi sản phẩm và gửi thẳng cho người trúng thưởng mà không trải qua quy trình kiểm tra, thẩm định cần thiết.

Công ty tiếp thị sau đó lên tiếng xin lỗi, thừa nhận đã không xác minh đầy đủ về xuất xứ cũng như chất lượng sản phẩm trước khi phân phát.

Quỹ Du lịch Văn hóa Yeoju Sejong cho biết sẽ siết chặt quy trình kiểm tra và tăng cường giám sát các chương trình quảng bá nhằm ngăn chặn sự cố tương tự tái diễn trong tương lai.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn