Thúc đẩy kinh tế số phát triển thực chất, hướng tới mục tiêu đóng góp bền vững vào GRDP địa phương

Tham dự hội nghị có lãnh đạo: Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, Viện Thông tin Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các Chuyên gia, nhà nghiên cứu ở trong và ngoài tỉnh; đại diện các Sở, ngành, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đại diện các phường: Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Lộc, Vinh Hưng.

Quang cảnh hội thảo khoa học

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Trọng Phú phát biểu khai mạc hội thảo

Giai đoạn 2020 - 2025, kinh tế số trên địa bàn tỉnh có những bước tăng trưởng, dần trở thành động lực phát triển mới của nền kinh tế địa phương. Cụ thể, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đã tăng từ 6,63% (năm 2020) lên 8,40% (năm 2025), đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7,35%/năm. Cơ cấu kinh tế số từng bước chuyển dịch tích cực, giảm dần sự phụ thuộc đơn thuần vào ngành viễn thông truyền thống và tăng mạnh tỷ trọng ở nhóm ngành sản xuất linh kiện điện tử, máy tính, quang học (đạt 34,28% vào năm 2025) nhờ làn sóng thu hút đầu tư FDI công nghệ cao. Nghệ An xếp vị trí thứ 2 toàn vùng Bắc Trung Bộ về quy mô tỷ trọng kinh tế số.

Bên cạnh những kết quả tích cực, các chuyên gia, nhà nguyên cứu cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều nút thắt đang kìm hãm sự phát triển chuyển đổi số kinh tế tại Nghệ An. Đó là, do đặc thù địa hình phân hóa, hạ tầng số tại khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa của tỉnh vẫn chưa đồng bộ, còn tình trạng “lõm sóng”. Cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư công nghệ, ưu đãi vốn và đào tạo lao động số chất lượng cao chưa thực sự tương xứng.

Đặc biệt, khối doanh nghiệp tư nhân (chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 99%) đang đối mặt với bài toán thiếu hụt dòng vốn và nhân lực số chuyên trách. Việc đưa các sản phẩm đặc trưng của tỉnh lên sàn thương mại điện tử quốc tế còn gặp nhiều rào cản kỹ thuật.

T.S Phí Vĩnh Tường - Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới trình bày tham luận nội dung “Bối cảnh quốc tế và trong nước, vùng ảnh hưởng phát triển kinh tế số tỉnh Nghệ An”

PGS.TS Vũ Hùng Cường - Viện Thông tin Khoa học Xã hội tham luận nội dung “Giải pháp phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030”

Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nguyễn Thị Minh Tú tham luận chủ đề “Đóng góp kinh tế số trong GRPT tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025”

Theo PGS.TS Hồ Thị Hiền - Trường Đại học Nghệ An, Nghệ An cần chuyển trọng tâm từ triển khai chuyển đổi số sang tạo giá trị kinh tế số thực chất. Đến năm 2030, kinh tế số của tỉnh cần được đánh giá không chỉ bằng mức độ ứng dụng công nghệ, mà bằng năng suất, doanh thu, mở rộng thị trường, đổi mới mô hình kinh doanh, năng lực cạnh tranh, tính bao trùm và tính bền vững

Tại hội thảo, các đại biểu cũng phân tích sâu sắc các tác động đến kinh tế số như: Sự cạnh tranh công nghệ lõi (AI, bán dẫn, 5G), xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, áp lực chuyển dịch xanh; các thách thức về già hóa dân số và rủi ro thiên tai…

Để định hình chiến lược phát triển kinh tế số Nghệ An đến năm 2030, Hội thảo đề xuất các nhóm giải pháp mang tính đột phá gồm: Thống nhất mô hình và phương hướng chuyển đổi số, kinh tế số trong toàn tỉnh. Hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế số; khuyến khích phát triển các mô hình kinh doanh mới và dịch vụ sáng tạo dựa trên nền tảng công nghệ số và cơ sở dữ liệu lớn.

Đồng thời, đầu tư kết cấu hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, phát triển hệ sinh thái số, cơ sở dữ liệu lớn. Thúc đẩy doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số, tham gia ngày càng sâu hơn vào nền kinh tế số. Phát triển nguồn nhân lực số. Đào tạo nguồn nhân lực đủ năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển.

Cùng với đó, ưu tiên đào tạo nhân lực đội ngũ lập trình viên. Xây dựng môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Tập trung phát triển kinh tế số ở một số ngành và lĩnh vực trọng tâm của tỉnh. Phát triển kinh tế số trong khu vực kinh tế tư nhân. Phát triển tài chính số, thanh toán số và dịch vụ số bao trùm…

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân Trần Thọ Đạt trình bày kịch bản phát triển kinh tế số Nghệ An đến năm 2030

Theo Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân Trần Thọ Đạt, Nghệ An cần tập trung thực hiện đồng bộ 03 định hướng chiến lược cốt lõi gồm: Dịch chuyển trọng lực kinh tế dứt khoát từ dịch vụ viễn thông tiêu dùng sang lõi công nghiệp số, thúc đẩy sản xuất thông minh và điện tử; Hiện đại hóa hạ tầng số thông qua việc xây dựng Hệ sinh thái Dữ liệu Tập trung cấp Tỉnh/Vùng đạt tiêu chuẩn Tier III và phủ sóng mạng 5G chiến lược tại 100% khu công nghiệp trọng điểm để tối ưu hóa năng lực xử lý, truyền dẫn; Thúc đẩy chuyển đổi số thực thể, sử dụng Quỹ hỗ trợ để nâng tỷ lệ doanh nghiệp SME dùng nền tảng số đạt 70% - 80%, đồng thời ứng dụng IoT và Blockchain phát triển nông nghiệp thông minh. Việc triển khai quyết liệt các định hướng này ngay từ “pha xây nền” sẽ là bản lề quan trọng đưa Nghệ An bứt phá trở thành Trung tâm công nghệ lõi của khu vực Bắc Trung Bộ vào năm 2030.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn