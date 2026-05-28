5 kiểu uống nước ngày nắng càng làm càng hại thận

Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể mất nước nhanh hơn qua mồ hôi, khiến nhu cầu bổ sung nước tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, không ít người lại duy trì những thói quen uống nước tưởng như "giải khát nhanh" nhưng thực tế có thể gây bất lợi cho thận và hệ tuần hoàn trong những ngày nắng nóng.

Uống nước đá lạnh là một trong những thói quen sai lầm vào mùa hè có thể hại thận.

Uống dồn dập quá nhiều nước trong thời gian ngắn

Theo India Times, một trong những sai lầm phổ biến nhất khi uống nước ngày nắng là uống một lượng lớn nước cùng lúc sau khi ra ngoài về hoặc khi cảm thấy khát dữ dội. Việc "tu ừng ực" nước khi đang khát hoặc uống vội có thể giúp giải khát nhanh, nhưng thực tế lại dễ gây đầy hơi và khiến cơ thể bị quá tải nước trong thời gian ngắn.

Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ (NKF) cho biết thận có vai trò duy trì cân bằng nước và điện giải, nhưng khả năng xử lý của thận vẫn có giới hạn. Khi lượng nước nạp vào vượt quá mức cần thiết trong thời gian ngắn, nồng độ natri trong máu có thể bị pha loãng, dẫn đến tình trạng hạ natri máu. Tình trạng này có thể gây ra triệu chứng từ nhẹ như buồn nôn, mệt mỏi, cho đến nặng như co giật hoặc rối loạn ý thức nếu không được xử lý kịp thời.

Thay vào đó, uống từng ngụm nhỏ, chậm rãi sẽ tốt hơn, giúp hệ tiêu hóa và thận xử lý nước ổn định và đều đặn. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy đầy bụng hoặc khó chịu sau khi uống nước, đó là dấu hiệu cho thấy bạn nên giảm tốc độ uống và để cơ thể hấp thụ nước tự nhiên hơn.

Lạm dụng nước đá lạnh sau khi đi nắng

Một thói quen khác phổ biến trong mùa nóng là uống nước đá lạnh thường xuyên, đặc biệt ngay sau khi vừa hoạt động ngoài trời về. Mặc dù mang lại cảm giác dễ chịu tức thì, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn và tiêu hóa.

Theo NDTV, khi cơ thể đang trong trạng thái giãn mạch do nhiệt, việc nạp nước quá lạnh có thể gây co mạch đột ngột, làm rối loạn điều hòa nhiệt và ảnh hưởng đến quá trình phân bố dịch trong cơ thể. Dù không trực tiếp gây tổn thương thận, sự thay đổi đột ngột này có thể khiến cơ thể phải điều chỉnh liên tục, gián tiếp tạo thêm áp lực lên hệ bài tiết, khiến thận phải hoạt động quá mức hơn.

Chỉ uống nước khi cảm thấy khát

Nhiều người cho rằng chỉ cần uống khi thấy khát là đủ. Tuy nhiên, bác sĩ Lâm Kỹ Chính, Trưởng khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Phong Nguyên (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết khi làm việc hoặc hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao khiến cơ thể ra nhiều mồ hôi, lượng nước cần bổ sung phải nhiều hơn bình thường. Không nên đợi đến khi cảm thấy khát mới uống nước, vì lúc đó cơ thể đã rơi vào trạng thái thiếu nước và việc bổ sung có thể đã không còn kịp thời.

Theo Mayo Clinic, khát là một cơ chế cảnh báo muộn của cơ thể. Khi đó, quá trình tuần hoàn và chức năng thận có thể đã bị ảnh hưởng ở mức độ nhẹ do giảm thể tích dịch. Nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài, nước tiểu trở nên cô đặc hơn, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận và nhiễm trùng đường tiết niệu.

Ngoài nước lọc, vào mùa hè cần bổ sung thêm muối hoặc các loại nước uống điện giải để tránh mất cân bằng điện giải trong cơ thể hoặc tình trạng hạ natri máu, ngay cả khi hoạt động trong nhà.

Uống nước đóng chai để trong xe nắng nóng

Nhiều người có thói quen để nước khoáng đóng chai trong ôtô để tiện sử dụng khi khát. Tuy nhiên, dù chai nhựa PET được xem là loại vật liệu có độc tính thấp, tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao vẫn có nguy cơ xảy ra hiện tượng rò rỉ một số chất hóa học vào nước.

Vào mùa hè, nhiệt độ trong ôtô đỗ ngoài trời có thể tăng lên rất cao, thậm chí lên tới khoảng 60-70°C. Trong điều kiện này, nguy cơ biến đổi vật liệu nhựa và giải phóng các chất không mong muốn gia tăng.

Theo bác sĩ Nhan Tông Hải, Giám đốc Trung tâm Chống độc lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Trường Canh (Đài Loan), việc sử dụng chai nhựa trong môi trường nhiệt độ cao có thể làm tăng nguy cơ phơi nhiễm các chất gây rối loạn nội tiết. Một số nghiên cứu và cảnh báo y khoa cho rằng các chất này ảnh hưởng đến hệ nội tiết và sinh sản nếu tiếp xúc kéo dài.

Ngoài ra, các chai nhựa màu (đặc biệt là loại tái chế hoặc nhuộm màu công nghiệp) khi gặp nhiệt độ cao có thể làm tăng nguy cơ giải phóng các chất không mong muốn, bao gồm cả kim loại nặng như chì hoặc cadimi. Những chất này nếu tồn tại trong môi trường phơi nhiễm kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, thận và xương.

Thay nước lọc bằng nước ngọt hoặc đồ uống có đường

Trong những ngày nắng nóng, một số người có xu hướng sử dụng nước ngọt, trà sữa hoặc nước có đường để giải khát thay vì nước lọc.

Theo Viện Quốc gia Mỹ về Bệnh Tiểu đường, Tiêu hóa và Thận (NIDDK), việc tiêu thụ thường xuyên đồ uống có đường không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường mà còn liên quan trực tiếp đến nguy cơ bệnh thận mạn tính. Đường huyết tăng cao kéo dài khiến thận phải hoạt động nhiều hơn để lọc máu, lâu dần có thể dẫn đến tổn thương các đơn vị lọc của thận.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn