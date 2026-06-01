Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Hồng Trường làm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Ngày 1/6, tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Hồng Trường.

Theo đó, quyết định số: 2126/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, TS.BSCKII Nguyễn Hồng Trường được điều động từ vị trí Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải trao quyết định, tặng hoa chúc mừng TS.BSCKII Nguyễn Hồng Trường giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: HQ

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh và ngành Y tế Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của ông Nguyễn Hồng Trường trong quá trình công tác, đặc biệt là những kết quả nổi bật trong công tác quản lý, điều hành và phát triển chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Dưới sự lãnh đạo của TS.BSCKII Nguyễn Hồng Trường, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã có nhiều bước phát triển tích cực, từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải thiện trải nghiệm người bệnh. Bệnh viện ngày càng khẳng định vai trò là cơ sở y tế quan trọng của tỉnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cùng các Sở, ngành tặng hoa chúc mừng tân giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Ảnh: HQ

Trên cương vị mới, lãnh đạo tỉnh và ngành Y tế Nghệ An kỳ vọng TS.BSCKII Nguyễn Hồng Trường sẽ tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và tinh thần đổi mới, cùng tập thể Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh, giữ vững vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, trung tâm chuyên môn kỹ thuật cao của khu vực Bắc Trung Bộ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS.BSCKII Nguyễn Hồng Trường bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo ngành Y tế. Đồng thời cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và cải tiến chất lượng bệnh viện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

TS.BSCKII Nguyễn Hồng Trường - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HQ

"Trong hơn 25 năm công tác tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, bản thân tôi cảm thấy may mắn khi có cơ hội được làm việc cùng nhiều thế hệ lãnh đạo, đồng nghiệp sáng về y đức, giỏi về chuyên môn, luôn tận tâm, trách nhiệm với nghề, với người bệnh. Những tình cảm, kỷ niệm và sự chia sẻ tại đây sẽ là mãi mãi là dấu ấn cũng như hành trang trên chặng đường công tác của tôi" - ông Nguyễn Hồng Trường trải lòng.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, sẽ hình thành đầy đủ các Trung tâm Y tế chuyên sâu trong viện, nhằm khắc phục tình trạng phát triển manh mún, nhỏ lẻ, xứng tầm là tuyến cuối, chuyên sâu "thực sự" của các chuyên ngành.

"Hướng tới một Bệnh viện hạng đặc biệt hoàn chỉnh - đúng ý nghĩa - có tầm ảnh hưởng lớn, là chỗ dựa vững chắc về chuyên môn cho các bệnh viện khác trong khu vực phát triển" - ông Nguyễn Hồng Trường khẳng định.

Đặc biệt, việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường năng lực quản trị, tạo động lực mới cho sự phát triển của bệnh viện trong giai đoạn tới, hướng tới mục tiêu xây dựng bệnh viện hiện đại, chuyên sâu, lấy người bệnh làm trung tâm và hội nhập với xu thế phát triển của y tế hiện đại.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn