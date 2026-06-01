Hành trình "chắp cánh tương lai" cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Vào ngày 16/10/2022, tại huyện Nam Đàn (cũ), 37 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát hỗ trợ nuôi dưỡng trong khuôn khổ chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”.

Vào thời điểm đó ít ai nghĩ rằng từ 37 hoàn cảnh đầu tiên, một hành trình nhân ái sẽ được duy trì bền bỉ trong suốt hơn 3 năm 8 tháng để đến dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay, số trẻ em được hỗ trợ thường xuyên trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh đã chạm mốc 300 em.

Hơn 3 năm qua, hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã được Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát hỗ trợ nuôi dưỡng

300 trẻ em là 300 hoàn cảnh khác nhau, có những em sớm mất cha hoặc mẹ, có em mồ côi cả cha lẫn mẹ, có em đang phải chống chọi với bệnh tật hoặc lớn lên trong sự cưu mang của ông bà tuổi đã cao tuổi.

Nhiều em sinh sống tại các vùng ven biển còn nhiều khó khăn, trong khi không ít em đang học tập tại những địa bàn miền núi xa xôi, nơi điều kiện sống và cơ hội tiếp cận giáo dục còn nhiều hạn chế. Tuy vậy, các em đều có chung một mong muốn được tiếp tục đến trường, được lớn lên trong sự yêu thương và có cơ hội xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Chương trình Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương là hành trình thiện nguyện đầy bền bỉ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát

Hơn 3 năm qua, cán bộ nhân viên Công ty Hoàng Gia Phát và các đoàn công tác đã đi qua hàng nghìn ki-lô-mét trên khắp địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh. Từ các xã miền biển như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc đến Thiên Cầm, Thạch Hải hay những vùng núi xa như Mường Lống, Hương Khê, mỗi chuyến đi đều gắn với quá trình khảo sát thực tế, xác minh hoàn cảnh và xây dựng phương án hỗ trợ lâu dài.

Có những hành trình diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng của mùa hè, mưa dầm, gió bấc của mùa đông, có những cung đường xa xôi phải vượt qua nhiều đèo dốc, và cũng có những hoàn cảnh khiến những người trực tiếp tham gia khảo sát không khỏi trăn trở bởi những khó khăn vượt quá sức tưởng tượng thông thường.

Những hoàn cảnh khó khăn được "đỡ đầu" là thêm một ước mơ, một hành trình được tiếp diễn

Điều để lại nhiều cảm xúc nhất sau mỗi chuyến đi không chỉ là những câu chuyện về nghịch cảnh, mà còn là nghị lực sống mạnh mẽ của các em nhỏ và tình yêu thương bền bỉ của những người thân đang ngày ngày chở che cho các em. Đó là hình ảnh những ông bà tuổi cao vẫn thay con nuôi cháu, những người mẹ đơn thân chắt chiu từng đồng để con được tiếp tục đến trường hay những đứa trẻ vẫn giữ trong mình niềm tin và khát vọng học tập dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Trong suốt hành trình ấy, hoạt động hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được Công ty Hoàng Gia Phát duy trì thường xuyên với tổng kinh phí lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất mà chương trình hướng tới không chỉ nằm ở sự hỗ trợ về vật chất mà còn ở việc tạo dựng một điểm tựa tinh thần, giúp các em có thêm động lực học tập, rèn luyện và vững tin hơn trên hành trình trưởng thành.

Kết quả đạt được trong thời gian qua là sự chung tay của nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, UBND, Đảng ủy các địa phương đến các nhà hảo tâm và những người âm thầm kết nối, tất cả đã góp phần phát hiện, khảo sát và hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn, tạo nên một mạng lưới kết nối yêu thương ngày càng rộng khắp.

Hành trình thiện nguyện của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát sẽ "chắp cánh" tương lai cho hàng trăm trẻ em nghèo

300 trẻ em được đồng hành không đơn thuần là một con số mà đó là 300 niềm hy vọng đang được nuôi dưỡng, 300 hành trình trưởng thành đang được tiếp sức và cũng là niềm tin rằng, khi cộng đồng cùng chung tay, sẽ có thêm nhiều trẻ em khó khăn được tiếp cận cơ hội học tập, phát triển và vững bước trên con đường phía trước.

Tác giả: Hồng Lam

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn