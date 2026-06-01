6 người nhập viện nghi do ăn bọ xít bắt ngoài tự nhiên

Ngày 30/5, tin từ UBND xã Phú Xuân cho biết, chính quyền địa phương đã có báo cáo vụ việc 6 người dân trên địa bàn nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bọ xít bắt ngoài tự nhiên. Hiện các bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục theo dõi và điều trị, sức khỏe tạm thời ổn định.

Theo thông tin ban đầu, chiều 27/5, một nhóm người dân ở bản Sa Lắng bắt được khoảng 0,3 kg bọ xít trên cây cà dại ven sông Mã và mang về chế biến làm món ăn. Tối cùng ngày, 6 người gồm ông P.B.T. (60 tuổi), anh H.Đ.T. (42 tuổi), anh H.V.N. (43 tuổi), anh P.Đ.T. (43 tuổi), chị H.T.Q. (36 tuổi) và chị C.T.L. (37 tuổi) cùng tham gia bữa ăn.





Một trong 6 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Phú Xuân

Ngoài món bọ xít, bữa cơm còn có thịt lợn rang, canh cá suối nấu cà chua, canh rau bí tự trồng và rượu. Trong đó, có 3 người sử dụng rượu.

Đến sáng 28/5, ông P.B.T. xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu, đau vai gáy và đau lưng nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa cấp cứu. Từ sáng đến chiều 29/5, 5 người còn lại cũng lần lượt xuất hiện các triệu chứng tương tự và được đưa đi điều trị.

Theo chẩn đoán ban đầu của Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa, các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do thức ăn có độc. Sau khi được cấp cứu và điều trị ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa và Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, toàn bộ bệnh nhân đã được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Trước vụ việc trên, UBND xã Phú Xuân đã chỉ đạo Trạm Y tế xã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh nguyên nhân, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không săn bắt, chế biến và sử dụng các loại bọ xít, sâu, côn trùng lạ hoặc động vật không rõ nguồn gốc làm thực phẩm.

Các chuyên gia y tế cho biết nhiều loài côn trùng trong tự nhiên có thể chứa độc tố hoặc mang vi khuẩn, ký sinh trùng gây hại cho sức khỏe. Việc nhận biết loài nào an toàn, loài nào có độc là rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng.





UBND xã Phú Xuân cũng đề nghị các bản, khu dân cư và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống ngộ độc thực phẩm; kịp thời nhắc nhở người thân không ăn thử các loại côn trùng lạ bắt ngoài tự nhiên. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, chóng mặt hoặc khó thở sau khi ăn uống, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Quang Duy

