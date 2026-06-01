Khốn khó vì mắc bệnh ung thư gan di căn xương

Vợ chồng anh Quang có 2 con gái. Cháu lớn học lớp 6, mắc bệnh động kinh và trật khớp háng bẩm sinh, vẫn đang phải điều trị lâu dài. Cháu nhỏ mới học lớp 1. Suốt nhiều năm qua, anh Quang quần quật làm thuê, chắt chiu từng đồng để chữa bệnh cho con. Mới đây, sau những cơn đau nhức kéo dài, anh đi khám và được chẩn đoán mắc ung thư gan di căn xương đa ổ.

Gia đình đã bán hết tài sản, vay mượn khắp nơi đưa anh Quang đi điều trị ở nhiều bệnh viện. Thế nhưng, chi phí quá lớn, gia đình không còn khả năng xoay xở, việc điều trị buộc phải dừng lại. Hiện anh Quang nằm một chỗ tại nhà, cơ thể đau nhức toàn thân, không thể đi lại, nhiều vùng da đã bị lở loét. Không còn khả năng lao động, anh trở thành người cần chăm sóc đặc biệt mỗi ngày. Gánh nặng gia đình giờ dồn lên vai người vợ là chị Phạm Thị Minh Châm. Nhìn chồng đau đớn, con thơ bệnh tật, chị Châm không cầm được nước mắt, chỉ mong có phép màu để cứu chồng, chữa bệnh cho con. Gia đình không có rẫy ruộng canh tác, thời gian tới, cuộc sống không biết trông cậy vào đâu.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406008519 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 26-18.

Tác giả: Hữu Phúc

Nguồn tin: sggp.org.vn