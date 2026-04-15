Uống bia rượu, tài xế Mercedes tông xe liên hoàn

Ngày 15-4, Công an phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến 3 người bị thương.

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 14-4, tài xế L.T.K. (trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô Mercedes di chuyển trong đường nội khu của khu đô thị cao cấp thuộc phường Vĩnh Tuy thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 29AN-021.xx do anh N.V.M. (ở Hà Nội) điều khiển, đi cùng chiều. Sau cú va chạm, chiếc ô tô tiếp tục lao trực diện vào vòng xuyến và tông vào xe máy BKS 29D2-333.xx do anh N.T.H. điều khiển, chở vợ là chị T.T.V.A..

Theo nhà chức trách, vụ tai nạn khiến chị V.A. bị thương phải nhập viện cấp cứu, anh H. và anh M. bị thương nhẹ.

Đáng chú ý, sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện tài xế ô tô Mercedes có nồng độ cồn. Theo đó, tài xế điều khiển ô tô Mercedes đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,212 mg/lít khí thở.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người lao động