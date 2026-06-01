Cô dâu đánh khách mời vì xịt bọt tuyết vào mặt chú rể: Phản ứng ngược từ cộng đồng mạng

Đám cưới vốn là một trong những khoảnh khắc quan trọng và đáng nhớ nhất đời người. Ai cũng mong ngày vui của mình diễn ra trọn vẹn, ngập tràn tiếng cười và những kỷ niệm đẹp bên gia đình, bạn bè. Thế nhưng, không ít đám cưới lại trở thành tâm điểm tranh cãi vì những màn quậy cho vui của bạn bè cô dâu chú rể bị cho là quá đà.

Mới đây, khoảnh khắc ghi lại cảnh chú rể ở An Huy (Trung Quốc) bị bạn thân xịt bọt tuyết trắng đầu ngay khi đi rước dâu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo đoạn clip lan truyền, khi thấy chồng bị xịt bọt trắng đầy đầu giữa đám đông, cô dâu lập tức quay người lại, cầm tấm vải đỏ trên tay vung mạnh về phía nhóm bạn đang đứng bên dưới. Hành động dứt khoát và đầy khó chịu của cô dâu khiến không ít cư dân mạng cảm thấy hả hê, cho rằng đây là phản ứng hoàn toàn dễ hiểu trong ngày trọng đại nhất đời mình.

Chú rể bị xịt bọt trắng kín đầu và người

Cô dâu có thái độ gay gắt với những người đùa nghịch

Một người bạn họ Đinh có mặt tại đám cưới cho biết đây chỉ là "phong tục địa phương" và mọi người đều khá thân thiết nên chỉ muốn tạo không khí vui vẻ. Người này cũng nói thêm rằng cô dâu vốn có tính cách hơi nóng nảy, nhưng sau đó mọi chuyện vẫn ổn và không xảy ra xung đột lớn.

Dù vậy, lời giải thích này không khiến cộng đồng mạng đồng tình. Phần lớn ý kiến đều cho rằng những màn quậy đám cưới kiểu này ngày càng phản cảm và vượt khỏi giới hạn của sự vui vẻ thông thường.

Nhiều người nhận xét đám cưới vốn là dịp trang trọng, là ngày để cô dâu chú rể lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất, chứ không phải nơi để biến người khác thành trò cười. Việc xịt bọt tuyết, keo hay bồ hóng lên người cô dâu chú rể bị cho là làm hỏng hình ảnh, ảnh hưởng trang phục, makeup và cả tâm trạng của nhân vật chính trong ngày cưới.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến còn nhắc tới yếu tố an toàn. Một số loại bọt xịt và keo tạo tuyết có khả năng dễ cháy, trong khi đám cưới thường sử dụng pháo giấy, thiết bị điện và ánh sáng sân khấu. Nếu xảy ra sự cố, hậu quả có thể rất khó lường.

Nhiều người cho rằng những trò náo nhiệt trong đám cưới phản cảm vốn đã gây tranh cãi từ lâu nhưng vẫn xuất hiện ở không ít nơi dưới danh nghĩa tạo không khí. Tuy nhiên, ranh giới giữa vui vẻ và vô duyên thực tế rất mong manh. Nếu người trong cuộc đã tỏ rõ sự khó chịu mà mọi người vẫn tiếp tục hùa theo, thì đó không còn là trò đùa nữa.

Một số cư dân mạng bình luận:

- Xịt keo, bồ hóng hay bọt trắng đầy đầu chú rể như vậy nhìn chẳng vui chút nào. Một ngày quan trọng nhất đời mà bị phá hỏng hình ảnh thì ai không tức cho được.

- Cái này không thể gọi là phong tục truyền thống được. Ngày xưa đám cưới cùng lắm chỉ náo nhiệt một chút, chứ đâu có mấy trò lố lăng như bây giờ.

- Cô dâu phản ứng như vậy là hoàn toàn bình thường. Ai cũng muốn mình xuất hiện thật đẹp trong ngày cưới, vậy mà bị phá hỏng hết tóc tai, makeup và cả không khí buổi lễ.

- Nhiều người cứ nói ‘đùa thôi mà’, nhưng nếu cô dâu chú rể không thấy vui thì đó không còn là trò đùa nữa, mà là hành động thiếu tôn trọng.

- Bạn bè thật sự sẽ biết điểm dừng và quan tâm cảm xúc của cô dâu chú rể, chứ không phải lấy lý do quậy vui để làm người khác xấu hổ.

- Nhìn chú rể bị xịt trắng cả đầu mà thấy thương thật. Đám cưới đáng lẽ phải là kỷ niệm đẹp, cuối cùng lại thành cảnh hỗn loạn.

- Đừng biến đám cưới thành nơi để gây cười hay câu view nữa. Đây là ngày trọng đại của người khác, không phải sân khấu cho mấy trò quá đà.

- Nhiều người chỉ thích hùa theo cho vui chứ chẳng quan tâm cảm xúc của cô dâu chú rể ra sao.

- Nếu là mình chắc mình cũng bỏ đi như cô dâu thôi. Chuẩn bị cả tháng trời cho ngày cưới mà cuối cùng bị phá thành ra như vậy thì ai chịu nổi.

- Mọi người đứng xung quanh thì cười đùa vui vẻ, nhưng người thật sự khó xử lại chính là cô dâu chú rể.

- Nếu người trong cuộc đã tỏ rõ sự khó chịu mà vẫn tiếp tục quậy thì đó không còn là vui nữa, mà là vô duyên.

Câu chuyện nhanh chóng làm dấy lên tranh luận về văn hóa “quậy đám cưới” từng phổ biến ở nhiều nơi. Không ít cư dân mạng cho rằng một đám cưới đáng nhớ không cần những màn làm lố hay gây sốc để tạo tiếng cười. Điều quan trọng nhất vẫn là sự tôn trọng dành cho cô dâu chú rể và cảm xúc của những người đang đứng ở trung tâm của buổi lễ.

Bởi suy cho cùng, đám cưới vốn nên là ký ức đẹp, chứ không phải trở thành khoảnh khắc khiến người trong cuộc phải khó xử hay bực bội ngay trong ngày hạnh phúc nhất đời mình.

Tác giả: Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn