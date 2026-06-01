Hôm nay, 9.950 phạm nhân được đặc xá trở về

​Hôm nay, 9.950 phạm nhân tại các trại giam, trại tạm giam trong cả nước chính thức được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đối với những người được hưởng chính sách khoan hồng mà còn thể hiện rõ nét truyền thống nhân đạo, bao dung của dân tộc và đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước trong xử lý tội phạm.

Tại các trại giam, trại tạm giam, từ sáng sớm, không khí rộn ràng, xúc động. Những ánh mắt háo hức, những cái bắt tay, lời dặn dò của cán bộ quản giáo trước giờ chia tay đã tiếp thêm niềm tin cho những người từng lầm lỡ. Cánh cửa trại giam mở ra không chỉ khép lại quá khứ mà còn mở ra một hành trình mới – hành trình của sự hoàn lương, tái sinh.

Cán bộ trại giam thực hiện các thủ tục đặc xá cho phạm nhân.

Chính sách đặc xá tiếp tục khẳng định sự kết hợp hài hòa giữa tính nghiêm minh của pháp luật và tính nhân văn sâu sắc của chế độ, Nhà nước là kết hợp giữa nghiêm trị và khoan hồng, luôn mở ra cơ hội cho những người biết ăn năn hối cải, tích cực lao động, học tập cải tạo tiến bộ được trở về với cộng đồng. Đây không chỉ là sự khoan hồng mà còn là sự ghi nhận quá trình phấn đấu của mỗi phạm nhân trong thời gian chấp hành án.

Quy trình xét đặc xá được triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Ngay sau khi Chủ tịch nước ban hành Quyết định đặc xá, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện. Các tiêu chuẩn, điều kiện được phổ biến rộng rãi, niêm yết công khai để phạm nhân tự đối chiếu, đăng ký. Việc bình xét được thực hiện dân chủ, qua nhiều cấp, nhiều khâu thẩm định, bảo đảm khách quan, công bằng, không để xảy ra sai sót.

Phạm nhân được đặc xá gặp gỡ gia đình.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá cũng được chú trọng. Lực lượng Công an cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể để rà soát nơi cư trú, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sẵn sàng tiếp nhận lao động là người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ có cơ hội ổn định cuộc sống.

Thực tế cho thấy, hàng chục nghìn người sau khi được đặc xá, mãn hạn tù đã nỗ lực vươn lên, trở thành những công dân có ích, thậm chí tạo việc làm cho nhiều lao động khác. Điều đó càng khẳng định hiệu quả của chính sách nhân văn này trong việc cảm hóa con người, góp phần phòng ngừa tội phạm từ gốc.

Ngày hôm nay, khi trở về với gia đình, mỗi người được đặc xá mang theo không chỉ niềm vui đoàn tụ mà còn là trách nhiệm với bản thân và xã hội. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự dang tay đón nhận của cộng đồng, tin rằng họ sẽ vững vàng trên con đường hướng thiện, viết tiếp những trang đời mới tích cực, góp phần xây dựng xã hội an toàn, nhân văn và phát triển bền vững.

Tác giả: Thu Thủy - Xuân Trường

