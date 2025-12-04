Vì sao hạt lạc được coi là “siêu thực phẩm”?

Lạc có thực sự tốt cho sức khỏe tim mạch?

Trái với suy nghĩ rằng lạc không tốt hoặc không liên quan đến sức khỏe tim mạch, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi sử dụng đúng cách, lạc lại mang đến nhiều lợi ích đáng kể.

Lạc chứa lượng lớn chất béo đơn và đa không bão hòa giúp giảm cholesterol xấu (và tăng cholesterol tốt.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, hạn chế dùng lạc chế biến sẵn có nhiều muối để tránh nguy cơ tăng huyết áp.

The Journal of Nutrition khẳng định: “Lợi ích của lạc đối với sức khỏe tim mạch đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học uy tín”.

Ngoài ra, lạc còn chứa arginine - amino acid, hỗ trợ duy trì chức năng mạch máu và tăng cường lưu thông máu. Hàm lượng chất chống oxy hóa trong lạc cũng giúp giảm viêm và stress oxy hóa, từ đó góp phần giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý tim mạch khác.

Hạt lạc có nguồn năng lượng tự nhiên giàu dinh dưỡng

Nhiều người coi lạc chỉ là món ăn vặt, nhưng thực tế, đây là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào với hàm lượng protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất phong phú.

Vitamin E và B3 trong lạc đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất và chống oxy hóa.

Magiê, phốt pho giúp tăng cường sức khỏe xương và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thậm chí khuyến nghị sử dụng lạc trong các chương trình phòng chống suy dinh dưỡng tại những khu vực khó khăn.

Lạc rang hay lạc sống: loại nào tốt hơn?

Một hiểu lầm phổ biến là lạc rang luôn bổ dưỡng hơn lạc sống. Tuy nhiên, rang ở nhiệt độ quá cao có thể làm giảm lượng chất chống oxy hóa, đặc biệt là resveratrol -hợp chất có lợi cho tim mạch.

American Heart Association cho biết: “Lạc sống hoặc lạc rang nhẹ giữ được hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn, giúp bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do”.

Lạc rang quá mặn hoặc chiên trong dầu chứa nhiều phụ gia không có lợi cho sức khỏe.

Thực tế, lạc sống giàu vitamin nhóm B, hỗ trợ miễn dịch và quá trình chuyển hóa năng lượng, trong khi lạc rang nhẹ giúp giữ nguyên magiê và phốt pho - hai khoáng chất quan trọng với xương và cơ bắp.

Ai nên thận trọng khi sử dụng lạc?

Dù giàu dinh dưỡng, lạc không phù hợp với tất cả mọi người. Dị ứng lạc là một trong những dạng dị ứng thực phẩm phổ biến và nguy hiểm.

Người bị dị ứng lạc có thể gặp phản ứng từ nhẹ như nổi mẩn đến nguy hiểm như sốc phản vệ, vì vậy cần tuyệt đối tránh lạc dưới mọi hình thức.

Người mắc bệnh gout hoặc có nồng độ axit uric cao nên hạn chế vì lạc có thể kích thích cơn đau gout.

Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú có tiền sử dị ứng thực phẩm nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lạc.

Người mắc bệnh mãn tính cần có tư vấn dinh dưỡng phù hợp, tránh tự ý bổ sung lạc vào khẩu phần hàng ngày.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn