Va chạm kinh hoàng trên cao tốc, mẹ con cô giáo dạy Toán tử vong thương tâm, người chồng nguy kịch

Ngày 14/3, Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h40 ngày 14/3, xe ô tô tải do tài xế Nguyễn Văn Vẹn (SN 1995, trú xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc. Khi đến Km 116+100 tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (đoạn qua xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa), xe tải va chạm với ô tô con do anh Phạm Ngọc Ân (SN 1987, trú xã Chí Công, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô con đang dừng trên làn đường ngoài của tuyến cao tốc, trên xe có 3 người.

Vụ va chạm khiến anh Ân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Hai người còn lại trên xe ô tô là vợ và con của anh đã tử vong tại bệnh viện.

Chiếc ô tô gặp nạn

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường, điều tiết lượng xe ùn tắc. Bước đầu, vợ anh Ân hiện là giáo viên dạy toán của một trường cấp 3 tại Phan Thiết.

