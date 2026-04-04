Tràn lan tin giả 'thịt heo bệnh vào bữa ăn bán trú', doanh nghiệp, nhà trường 'cầu cứu' công an

Phụ huynh lo lắng trước thông tin danh sách các trường được cho là tiêu thụ thịt heo của Công ty Cường Phát lan truyền trên mạng - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Mấy ngày qua, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai chịu nhiều phiền toái sau khi bị lan truyền thông tin nhập thịt heo từ Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát, với chủ doanh nghiệp vừa bị Công an TP Hà Nội khởi tố liên quan đường dây tiêu thụ heo bệnh.

Nhiều thông tin thiếu căn cứ lan truyền trên mạng

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Ban Mai, cho hay trưa 1-4, doanh nghiệp nhận được loạt cuộc gọi hỏi về những tin nhắn và thông tin lan truyền cho rằng công ty nhập thịt heo từ Công ty Cường Phát để cung cấp cho bếp ăn của hơn 30 trường tại Hà Nội. Trong khi thực tế doanh nghiệp nhập từ ba nguồn chính là Công ty Meatdeli, Công ty Vinh Anh và Công ty Thành Huân.

Theo ông Tuấn, thông tin trên đã khiến các trường và phụ huynh hoang mang, mặc dù toàn bộ bếp ăn do Ban Mai và nhà trường thực hiện đều có sự giám sát trực tiếp, kiểm soát chặt chẽ của hai bên cùng các phụ huynh về nguồn thực phẩm và quy trình chế biến.

“Chúng tôi sẵn sàng minh bạch mọi thông tin liên quan. Những tin đồn trên mạng vừa qua là xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật, làm ảnh hưởng rất lớn không chỉ uy tín của công ty, các nhà trường mà hơn cả là tâm lý trong nhà trường, giáo viên, phụ huynh, học sinh" - ông Tuấn nói.

Những hình ảnh lan truyền về đơn vị hợp tác thịt heo bẩn trên mạng xã hội khi chưa có công bố chính thức của lực lượng chức năng - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau đó, Công ty Ban Mai đã đồng loạt có công văn gửi tới các ban ngành chức năng, các trường, hội cha mẹ học sinh khẳng định đó là tin sai sự thật. Đồng thời, công ty cũng có văn bản đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh nguồn phát tán thông tin sai sự thật và làm rõ để có biện pháp xử lý theo đúng quy định

Cùng với các doanh nghiệp thực phẩm, nhiều trường học cũng rơi vào tâm lý hoang mang khi danh sách nghi vấn sử dụng thịt heo từ Công ty Cường Phát lan truyền trên mạng, dù chưa có kết luận chính thức.

Trong đó, Trường tiểu học Yên Thường (xã Phù Đổng, Hà Nội) đăng thông tin nhận thực phẩm, gồm thịt heo từ Công ty Cường Phát, khiến nhiều phụ huynh tạm dừng đăng ký ăn bán trú cho con, dù thời gian sử dụng không trùng với lô thịt bị phát hiện nhiễm bệnh.

Một phụ huynh có con học Trường tiểu học Yên Thường quyết định cho con dừng ăn bán trú. Trong hình, vị phụ huynh này chở con và cháu về nhà sau giờ học buổi sáng - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Công khai thông tin vẫn chưa yên tâm

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Trường tiểu học Yên Thường cho hay từ tháng 9-2025 đến nay chỉ sử dụng duy nhất nguồn thực phẩm do Công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội cung cấp. Quá trình thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm đầu vào.

Qua rà soát, chỉ có duy nhất ngày 27-11, thực đơn của trường có thịt heo có nguồn gốc từ Công ty Cường Phát, được cung cấp bởi Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội. Để minh bạch sản phẩm, nhà trường còn đăng công khai hình ảnh giao nhận thực phẩm lên trang Facebook vào ngày 2-12.

"Các ngày còn lại, hầu hết thịt lợn đều đến từ MeatDeli", nhà trường khẳng định và cho hay sau sự việc nhà trường cũng đã liên hệ với phía nhà cung cấp để cung cấp thông tin liên quan. Hiện phía công ty hẹn sẽ về trường làm việc trong thời gian sớm nhất.

Thực đơn ăn bán trú được Trường tiểu học Yên Thường đăng tải hôm 2-12-2025 - Ảnh: Chụp màn hình

Công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội cho biết đã ký hợp đồng mua thịt heo với Cường Phát từ 1-4-2025. Tuy nhiên lô thịt heo nhiễm bệnh được xác định từ tháng 1-2026 đến 17-3-2026 chỉ phân phối cho Trường tiểu học Hồng Vân và Trường tiểu học Chu Văn An (Thanh Liệt, Hà Nội).

Với các trường nhận thực phẩm trước tháng 1-2026, công ty sẽ tiếp tục rà soát, phối hợp với nhà trường và cơ quan chức năng làm rõ.

Công ty này cũng khẳng định mình là "nạn nhân" của Cường Phát khi hồ sơ cung ứng sản phẩm đều có đầy đủ các giấy tờ chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, nên mong muốn sớm được làm rõ các thông tin.

Bà Thạch Thị Phương - Hiệu trưởng Trường tiểu học Đình Xuyên - cho rằng việc thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng đã ảnh hưởng đến công tác tổ chức bữa ăn bán trú của trường.

"Phụ huynh rất lo lắng khi nghe các thông tin lan truyền về thịt lợn bẩn len lỏi vào trường học. Hiện đã có một số phụ huynh xin cho con nghỉ ăn bán trú. Trường đang phải động viên các phụ huynh, học sinh tin tưởng vào nhà trường", bà Phương cho hay.

Vì vậy trong khi chờ quan cơ chức năng làm rõ, hiện nhà trường đã áp dụng thêm các biện pháp như tiếp tục tăng cường công tác giám sát đầu vào và đề nghị phụ huynh liên tục kiểm tra đột xuất cùng nhà trường trong công tác tiếp nhận thực phẩm.

Tác giả: NGỌC AN - NGUYÊN BẢO

Nguồn tin: tuoitre.vn