Học bổng tiền tỷ cho thủ khoa, á khoa đại học năm nay

Sinh viên Đại học Công thương TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong năm 2026, Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) thông báo sẽ triển khai nhiều chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính nhằm đồng hành cùng sinh viên trong quá trình học tập.

Cụ thể, nhà trường trích 8% tổng nguồn thu học phí để cấp học bổng khuyến khích học tập, với giá trị lên tới 120% học phí mỗi học kỳ cho một suất. Quỹ Học bổng và Hỗ trợ phát triển Bách khoa hiện có quy mô khoảng 40 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc hoặc hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, nguồn học bổng vận động từ các đối tác nước ngoài, tổ chức và doanh nghiệp đạt hơn 16 tỷ đồng, dành cho sinh viên có kết quả học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động phong trào hoặc gặp khó khăn về tài chính.

Tương tự, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng công bố chính sách học bổng đa dạng dành cho thí sinh trúng tuyển năm 2026.

Theo đó, trường xét cấp học bổng toàn phần (miễn học phí toàn khóa) cho thí sinh đoạt giải nhất cấp quốc gia; huy chương vàng, bạc, đồng cấp quốc tế tại các kỳ thi Olympic quốc tế, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học; cuộc thi Khoa học kỹ thuật. Học bổng này cũng dành cho thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất trong kỳ xét tuyển.

Ngoài ra, trường dành các suất học bổng từ 50% đến 100% học phí năm đầu tiên cho thí sinh có thành tích cao trong kỳ xét tuyển hoặc đạt điểm trúng tuyển cao theo quy định vào các ngành phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược quốc gia.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Phương Lâm.

Trong khi đó, Đại học Kinh tế TP.HCM triển khai 3 loại hình học bổng dành cho người học và sẽ trao cho tân sinh viên ngay từ đầu khóa, bao gồm:

Học bổng tuyển sinh dành cho tân sinh viên có kết quả xét tuyển cao: Loại hình học bổng này gồm 626 suất, bao gồm 55 suất học bổng xuất sắc, 185 suất học bổng toàn phần và 386 suất học bổng bán phần.

Học bổng ưu tiên lĩnh vực máy tính, công nghệ, thiết kế và vận tải: Cấp cho 50% số sinh viên trúng tuyển vào các chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, lĩnh vực kiến trúc và xây dựng, lĩnh vực công nghệ kỹ thuật (Sản xuất thông minh, Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) và Công nghệ Logistic tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA - Tiếng Anh toàn phần) và lĩnh vực dịch vụ vận tải. Các học bổng này bao gồm 50% học bổng toàn phần và 50% học bổng bán phần.

Học bổng tuyển sinh đặc biệt: 100% thí sinh có hộ khẩu khu vực tại các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, TP Cần Thơ, Tây Ninh theo học chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư), Kinh doanh nông nghiệp) tại UEH Mekong được nhận học bổng 50-100%.

Tại Đại học Công thương TP.HCM, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, cho biết năm 2026, nhà trường sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ dành riêng cho thí sinh trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng.

Theo đó, các thí sinh trúng tuyển theo diện này sẽ được miễn 100% học phí cho toàn bộ khóa học, đồng thời được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng sinh hoạt phí trong thời gian học.

ThS Phạm Thái Sơn nêu rằng chính sách này thể hiện cam kết của nhà trường trong việc đầu tư cho con người và tạo điều kiện cho sinh viên tài năng phát triển toàn diện, đồng thời hỗ trợ sinh viên xuất sắc có điều kiện học tập và phát triển toàn diện tại Đại học Công Thương TP.HCM.

Đại học Mở TP.HCM chi gần 53 tỷ đồng để cấp học bổng cho khóa tuyển sinh năm 2026. Trường dự kiến có 9 loại hình học bổng, trong đó thủ khoa đầu vào nhận học bổng toàn phần 4 năm, riêng năm nhất được nhận 200% học phí.

Trong khi đó, á khoa nhận học bổng toàn phần 4 năm, riêng năm nhất nhận 180% học phí. 41 thủ khoa ngành cũng được nhận học bổng toàn phần 4 năm học và riêng năm nhất nhận 150% học phí.

Cùng với đó, trường dành 500 suất học bổng khuyến khích học tập (không phân biệt phương thức tuyển sinh) cho sinh viên trong học kỳ một năm nhất với mức học bổng 100% học phí (250 suất), 70% học phí (125 suất) và 50% học phí (125 suất).

Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo cấp học bổng cho tất cả thí sinh có thành tích học tập tốt ở bậc THPT, mức học bổng dao động từ 25-100% học phí toàn khóa, cụ thể như sau:

Học bổng của HUTECH áp dụng cho thí sinh trên toàn quốc, xét dựa trên kết quả học bạ THPT của 3 môn lớp 11 hoặc 3 môn học kỳ 1 lớp 12. Thí sinh lưu ý cần đăng ký học bổng đến trước 15/04/2026 theo đường link nhà trường cung cấp.

Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng thông báo áp dụng loạt chính sách học bổng đối với khóa tuyển sinh năm 2026, cụ thể như sau:

Học bổng Hippocrates: Chương trình hỗ trợ tài chính đặc biệt dành cho thí sinh theo học các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học Cổ truyền và các ngành còn lại thuộc trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Học bổng Future Leader: Mỗi tân sinh viên ngành Digital Marketing (chương trình tiếng Anh) và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chương trình tiếng Anh) được trao học bổng với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng cho toàn khóa học.

Học bổng IELTS: Học bổng IELTS được áp dụng cho thí sinh sở hữu chứng chỉ IELTS theo quy định của nhà trường, với giá trị lên đến 59 triệu đồng mỗi suất, tùy theo mức điểm.

Học bổng Tài năng: Áp dụng cho tất cả ngành đào tạo của trường, ngoại trừ các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học Cổ truyền, Y học Dự phòng và Điều dưỡng Chương trình tiếng Anh. Mỗi suất học bổng có giá trị là một chiếc laptop.

Học bổng Thủ khoa: Áp dụng cho thí sinh đạt danh hiệu thủ khoa trường (30 triệu đồng) và thủ khoa các khoa (20 triệu đồng) trong kỳ tuyển sinh năm học 2026-2027.

Học bổng AI Co-Creator: Giá trị học bổng là 18 triệu đồng mỗi suất, dành cho sinh viên theo học các ngành thuộc khối Kinh tế - Quản trị, Công nghệ - Kỹ thuật, Khoa học Xã hội, Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế.

Tác giả: Thái An

Nguồn tin: znews.vn