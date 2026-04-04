Ngỡ ngàng sắc hồng anh đào kép phủ kín Fansipan tháng 4

Đến Fansipan dịp này, du khách không chỉ được hẹn hò với loài hoa biểu tượng của xứ sở Phù tang, mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng những thảm hoa Đỗ quyên cổ thụ giữa lưng chừng trời.

Khác với sắc hoa đào mỏng manh thường thấy, Anh đào tại Fansipan là giống hoa kép với những lớp cánh dày, xếp chồng lên nhau viên mãn như những đóa hồng nhỏ. Vào đầu tháng 4, khi nắng bắt đầu hanh vàng trên đỉnh thiêng, hàng ngàn gốc Anh đào đồng loạt "thức giấc", tạo nên một dải lụa hồng rực rỡ vắt ngang triền núi.

Không giống những loài hoa "sớm nở tối tàn", hoa Anh đào nơi đây có sức sống bền bỉ hiếm có, giữ sắc tươi rói suốt cả tháng trời nhờ lớp cánh kép dày dặn.

Chỉ cần đặt chân đến khu du lịch Fansipan, ngay lối vào những hàng cây anh đào như dệt tấm "áo hồng" rực rỡ chào đón du khách. Để "săn" được những bức ảnh ngợp ngời hoa Anh đào, du khách cũng đừng bỏ lỡ khu vực cổng bốt A2 hay Tháp đồng hồ – nơi những đồi hoa bung nở dày đặc, tạo nên bối cảnh check-in đậm chất thơ giữa ánh nắng lung linh và khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục của đất trời Tây Bắc.

Điểm dừng chân thơ mộng nhất chính là Ga Mường Hoa và lối vào vườn hồng lớn, nơi kiến trúc châu Âu cổ điển quyện vào sắc hồng Á Đông lãng mạn như một thước phim điện ảnh. Những chùm hoa anh đào kép tại đây dường như cũng rực rỡ hơn khi được đặt cạnh những mảng tường mang đậm lối kiến trúc cổ kính.

Sau khi thỏa sức check in với sắc hồng anh đào, đừng bỏ lỡ những mảng màu rực rỡ khác của Fansipan mùa này. Lối vào ga và khu vực Tháp Đồng hồ dịp này còn được tô điểm bởi vẻ đẹp lãng mạn của những hàng phong lá đỏ. Những tán lá phong mang sắc đỏ kiêu sa không chỉ tạo nên bối cảnh check-in như giữa lòng châu Âu, mà còn ẩn chứa thông điệp về sự bền bỉ và sức sống mãnh liệt giữa khí hậu khắc nghiệt của đỉnh thiêng Fansipan.

Mỗi chiếc lá đỏ như một biểu tượng của sự may mắn và hạnh phúc, giúp tâm hồn người lữ khách trở nên nhẹ nhàng, trong trẻo khi chạm vào vẻ đẹp vừa hiện đại vừa nguyên sơ nơi đây.

Fansipan mùa này còn có "đặc sản" hoa Đỗ quyên rừng đang chớm nở những bông hoa đầu tiên ở lưng chừng núi. Nếu đi cáp treo, du khách dễ dàng chiêm ngưỡng được những gốc Đỗ quyên 300 năm tuổi đang bung nở đủ sắc màu, khoe sắc đỏ, hồng, tím, trắng giữa núi rừng, tựa như những đốm lửa giữa vách đá cheo leo.

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp hoang sơ, mãnh liệt của loài hoa biểu tượng của núi rừng Tây Bắc và không gian tâm linh tĩnh tại, linh thiêng tạo nên một trải nghiệm vô cùng khác biệt nơi đỉnh thiêng Fansipan.

Để đưa bước chân du khách đến gần hơn với "báu vật" rừng già Hoàng Liên, một lối đi dạo bộ ngắm hoa Đỗ quyên đã được xây dựng kỳ công, dọc theo con đường La Hán. Tọa lạc ở độ cao trên 3.000m tại Kim Sơn Bảo Thắng Tự, cung đường dài 60m này uốn lượn quanh 30 gốc Đỗ quyên cổ thụ trăm năm, mang đến trải nghiệm thưởng lãm hoa ở khoảng cách gần nhất.

Hành trình chinh phục Fansipan không chỉ dừng lại ở muôn sắc hoa mà còn mang đến những trải nghiệm trong trẻo, nguyên sơ những giá trị văn hóa tại Bản Mây. Ngay chân núi, nơi hội tụ tinh hoa của 7 dân tộc anh em, Bản Mây hiện lên như một "bảo tàng sống" với những nếp nhà gỗ cổ kính được kỳ công đưa về từ các bản làng xa xôi, lưu giữ trọn vẹn hồn cốt của đại ngàn.

Giữa không gian ngập tràn sắc xuân, Bản Mây vẫn rộn ràng tiếng khèn và những điệu múa duyên dáng của bản làng Tây Bắc. Hãy thử một lần hóa thân thành những chàng trai, cô gái miền sơn cước hòa vào không khí lễ hội, nhảy sạp hay nhấp chén rượu ngô nồng nàn, thưởng thức những ống cơm lam thơm dẻo để cảm nhận trọn vẹn cái "hồn" của Tây Bắc nơi đây.

Mùa anh đào Fansipan chỉ gõ cửa một lần trong năm và kéo dài vỏn vẹn 30 ngày kể từ đầu tháng 4. Đừng lỡ khởi đầu của "hẹn ước tháng 4" để được một lần chạm tay vào mùa hoa rực rỡ nhất của đại ngàn Hoàng Liên!

Tác giả: Quang Vũ

Nguồn tin: Thanh niên Việt