Mỏ khí đốt lớn nhất Israel hoạt động lại, thị trường bớt căng thẳng

Một giàn khoan tại mỏ khí đốt tự nhiên Leviathan - Ảnh: AP

Sau 33 ngày tạm ngừng do xung đột với Iran, mỏ khí đốt Leviathan, lớn nhất Israel, đã nối lại hoạt động, cung cấp khí cho cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.

Đại diện Công ty NewMed Energy LP - một trong các cổ đông của dự án - xác nhận với Bloomberg rằng việc tái khởi động đã diễn ra một ngày sau khi Bộ Năng lượng Israel thông báo kế hoạch vận hành trở lại.

Leviathan là mỏ khí đốt khổng lồ do Tập đoàn Chevron vận hành tại Địa Trung Hải, đóng vai trò thiết yếu trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng của Israel, đồng thời là nguồn cung quan trọng đối với Ai Cập.

Thông thường, Ai Cập tiếp nhận khoảng 1 tỉ feet khối khí đốt tự nhiên mỗi ngày thông qua đường ống dẫn khí từ Israel. Mỗi khi nguồn cung bị gián đoạn, Cairo đều phải gấp rút tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) để bù đắp.

Trước đó, Israel đã ra lệnh tạm dừng khai thác tại một số mỏ khí đốt như một biện pháp an ninh, sau khi liên quân Israel - Mỹ tấn công Iran ngày 28-2.

Quyết định này càng khiến tình trạng thiếu hụt năng lượng toàn cầu trầm trọng, trong bối cảnh chiến sự làm tê liệt tuyến vận tải qua eo biển Hormuz và các vụ tấn công tên lửa gây thiệt hại nặng nhà máy LNG lớn nhất thế giới tại Qatar.

Hệ quả là Ai Cập buộc phải công bố hàng loạt biện pháp tiết kiệm năng lượng do chi phí tăng cao.

Việc mỏ Leviathan nối lại hoạt động diễn ra trong bối cảnh chiến sự vẫn căng thẳng ở Trung Đông.

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo nhắm vào cơ sở hạ tầng Iran nhằm gây áp lực buộc Tehran ngồi vào bàn đàm phán, Iran đã phát động các cuộc tấn công mới khiến một nhà máy lọc dầu ở Kuwait bốc cháy, đồng thời phá hủy cơ sở điện lực và nhà máy khử muối nước biển tại đây.

Một cơ sở xử lý khí đốt lớn ở Abu Dhabi cũng buộc phải ngừng hoạt động, sau khi mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn gây ra hỏa hoạn.

Trong khi đó, một mỏ khí đốt khác có tên Karish của Israel vẫn chưa được nối lại hoạt động, kể từ khi bị chính phủ ra lệnh đóng cửa ngay sau khi cuộc chiến nổ ra.

Tác giả: Xuân Thảo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ