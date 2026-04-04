Người phụ nữ tử vong sau khi bị chồng đẩy ngã khỏi xe máy

Một vụ việc ở Rampur, Ấn Độ, đã làm dấy lên sự phẫn nộ sau khi người đàn ông đã đẩy vợ mình ngã khỏi xe máy đang chạy, dẫn đến cái chết của cô. Hành vi đáng lo ngại này được camera giám sát ghi lại.

Vụ việc xảy ra tại khu vực đồn cảnh sát Ganj, nơi cặp vợ chồng được cho là đang trở về từ một bữa tiệc sinh nhật. Theo báo cáo ban đầu, một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa hai người sau khi người vợ từ chối nhảy tại bữa tiệc. Sự bất đồng nhanh chóng leo thang thành một cuộc đối đầu gay gắt trên đường.

Người chồng đẩy vợ ngã khỏi xe máy.

Trong cơn giận dữ, người chồng đã đẩy vợ mình ngã khỏi xe máy đang chạy. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy rõ người phụ nữ ngã xuống đường và bị thương nặng. Những người đi đường đã nhanh chóng chạy đến giúp đỡ và lập tức đưa cô đến bệnh viện huyện.

Mặc dù đã được các bác sĩ nỗ lực điều trị, người phụ nữ vẫn không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Gia đình nạn nhân cáo buộc người chồng và gia đình anh ta liên tục quấy rối liên quan đến việc đòi của hồi môn. Họ cho rằng người phụ nữ đã phải chịu đựng sự ngược đãi liên tục kể từ khi kết hôn và vụ việc bi thảm này là đỉnh điểm của sự ngược đãi kéo dài.

Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và tiến hành điều tra chi tiết. Hình ảnh từ camera giám sát đang được xem xét như bằng chứng quan trọng. Chính quyền cam kết sẽ có hành động nghiêm khắc đối với nghi phạm và các thủ tục pháp lý đang được tiến hành.

Tác giả: P.Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn