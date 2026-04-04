Cô giáo 38 tuổi “theo chồng” U70: Tưởng chuyện lạ, ai ngờ cái kết khiến tất cả bất ngờ

Từ lâu, khoảng cách tuổi tác không còn là rào cản tuyệt đối trong tình yêu và hôn nhân. Thế nhưng, những mối quan hệ chênh lệch quá lớn vẫn luôn thu hút sự chú ý và không ít tranh cãi. Mới đây, một câu chuyện tại Trung Quốc khiến dư luận xôn xao: nữ giáo viên 38 tuổi đem lòng yêu say đắm người công nhân vệ sinh 66 tuổi, kiên quyết theo đuổi bất chấp sự phản đối từ gia đình.



Nhân vật chính trong câu chuyện tình này là chị Hoàng từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại và không có ý định tái hôn, chị chỉ muốn sống cuộc sống độc thân đến hết đời. Không ngờ một chuyến tàu đã thay đổi cuộc đời chị.

"Khi ấy tôi và anh Trần gặp nhau trên tàu, tình cờ lại ngồi cạnh nhau. Anh Trần là người nói nhiều, dọc đường đã trò chuyện rất nhiều với tôi. Khi biết chúng tôi cùng quê, cuộc trò chuyện càng sôi nổi hơn, chúng tôi càng có nhiều chủ đề để nói hơn", chị Hoàng chia sẻ.

Sau khi xuống xe, hai người cho nhau thông tin liên lạc. Sau 3 tháng trò chuyện, chị Hoàng thấy ông Trần là người hài hước, ân cần và dần đem lòng yêu ông lúc nào không hay.

Sau một thời gian trò chuyện, cảm thấy ông Trần là nửa kia phù hợp, nữ giáo viên đã tỏ tình với công nhân vệ sinh hơn mình 28 tuổi và bắt đầu theo đuổi ông. Từ đó, hai người bắt đầu mối quan hệ yêu đương.

Ông Trần 66 tuổi, công nhân vệ sinh, sống ở Trung Quốc không giấu được hạnh phúc khi khoe bức thư tình do bạn gái ông là chị Hoàng Tú Quần đích thân viết cho mình. Khi nói về bạn gái kém 28 tuổi, ông Trần nói chị Hoàng là người rất tuyệt vời và quyến rũ.

Chị chỉ mới 38 tuổi, là giáo viên tiểu học và chính chị là người theo đuổi ông. Điều này khiến mọi người ngạc nhiên và tò mò, tại sao một giáo viên như chị Hoàng lại yêu một công nhân vệ sinh 66 tuổi.

Khi biết chuyện tình của cặp đôi "chênh lệch tuổi tác" nhiều người chỉ trích, đàm tiếu. Người thì nói ông Trần là "trâu già gặm cỏ non", người thì nghi ngờ giữa cặp đôi này còn có bí mật thầm kín nào đó, có thể ông Trần là một "đại gia ngầm" nên chị Hoàng mới chấp nhận yêu.

Theo chị Hoàng, thời điểm mới quen ông Trần không chỉ nghèo mà còn đang mang nợ. Ông cho biết, 19 năm trước ông đã kiện mỏ than, yêu cầu bồi thường 2,6 triệu tệ (hơn 9 tỷ đồng) nhưng cuối cùng chỉ được trả 110.000 tệ (khoảng 400 triệu đồng).

Sau đó, ông dùng số tiền này để làm ăn, nhưng thất bại, còn nợ hàng trăm nghìn tệ, đến nay vẫn chưa trả hết.

Thời điểm đó, khi biết ông Trần đang mắc nợ, chị Hoàng vẫn nguyện ý gả cho ông. Chị nói rằng, dù đối mặt với bất cứ khó khăn gì, chị vẫn nguyện ý cùng ông Trần đối mặt.

Điều này khiến rất nhiều người ghen tị với ông Trần vì ở tuổi gần đất xa trời, lại đang mắc nợ nhưng vẫn tìm được tình yêu của đời mình. Được biết, sau 2 năm yêu nhau, cặp đôi đã kết hôn, cuộc sống hiện tại của họ vẫn hạnh phúc.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn