Bộ Giáo dục - Đào tạo trả lời câu hỏi liên quan vụ 300 tấn thịt heo bệnh

Chiều 4-4, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo thường kỳ tháng 3-2026 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ. Vấn đề kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm... đã được phóng viên nêu và đề nghị câu trả lời từ cơ quan quản lý.

Trả lời câu hỏi về động thái của các cơ quan chức năng sau vụ 300 tấn thịt heo bệnh đưa vào bếp ăn trường học gây hoang mang, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giao dục - Đào tạo (GD-ĐT), khẳng định vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe người học là một trong những nội dung Bộ cùng ngành giáo dục đặc biệt quan tâm, vì đây là nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy và học.

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tuyên truyền, giáo dục về an toàn thực phẩm, phối hợp chỉ đạo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong tất cả các cơ sở giáo dục.

Cụ thể, năm 2008, Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 08 hướng dẫn công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong tất cả cơ sở giáo dục. Năm 2016, Bộ Y tế cũng ban hành thông tư liên tịch liên quan trực tiếp đến vấn đề bảo vệ sức khỏe cho người học. Hằng năm Bộ Giáo dục cũng đưa nội dung này vào trong công văn hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc.

"Vừa qua khi xuất hiện vấn đề liên quan thực phẩm bẩn bán cho các trường học, Bộ đã có công văn chỉ đạo các sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục trong toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt các văn bản quy định về an toàn thực phẩm.

Đại diện Bộ Giáo dục cho biết Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các cơ sở khẩn trương rà soát, kiểm tra tất cả hợp đồng liên quan đến đơn vị, tổ chức cung cấp bữa ăn, thực phẩm cho các trường học và cơ sở giáo dục, với yêu cầu phải thực hiện nghiêm và đúng quy định, phát hiện vi phạm phải chấm dứt ngay.

Công khai tất cả đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm cho các cơ sở giáo dục

Cùng với đó, Bộ chỉ đạo công khai tất cả đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm cho các cơ sở giáo dục lên các phương tiện thông tin đại chúng để đơn vị chức năng và toàn thể xã hội giám sát, nhằm phát hiện kịp thời vi phạm.

Bộ cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho toàn bộ thầy cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường để thực hiện tốt vấn đề này, đặc biệt trong bếp ăn, căng tin của cơ sở giáo dục, trường học.

Ông Minh cho biết tới đây sẽ tăng cường sự phối hợp kiểm tra giữa cơ sở giáo dục, y tế và cơ quan chức năng trong giám sát, để phát hiện kịp thời, tham mưu biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục khi để xảy ra vi phạm.

Với đồng bộ các giải pháp đã, đang và sẽ triển khai, ông Minh kỳ vọng vấn đề đưa thực phẩm bẩn vào trường học sẽ được giải quyết.

Ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ heo mắc dịch tả lợn châu Phi, xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương liên quan. Đáng chú ý, trong số này có 4 bị can là cán bộ trong ngành thú y, kiểm dịch. Công an xác định từ đầu năm 2026 đến nay, nhóm bị can này đã móc nối, tiêu thụ khoảng 3.600 con heo mắc dịch bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt. Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát. Công ty này sau đó cung cấp thực phẩm cho một số trường học ăn bán trú trên địa bàn Hà Nội.

Tác giả: Văn Duẩn - Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động