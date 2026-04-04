Nữ sinh đạt thành tích 'chưa từng có' ở ngôi trường miền núi

Hương Lan, học sinh lớp 9A1, trường THCS Ngọc Thanh, là một trong hai thủ khoa môn Ngữ văn tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Phú Thọ với 16,5/20 điểm. Nhà trường cho biết thành tích này đặc biệt ý nghĩa khi trường ở địa bàn miền núi, hơn 50% trong gần 750 học sinh là người dân tộc thiểu số (Sán Dìu).

"Khi nhận tin, em như vỡ òa, bất ngờ vì chưa bao giờ nghĩ có thể đạt thành tích cao như vậy", Hương Lan nói. Trước khi thi, Lan đặt mục tiêu đạt giải ba, nhưng vì làm bài tốt hơn mong đợi, em hy vọng có giải cao hơn.

Đề thi gồm hai phần nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Nữ sinh nhìn nhận câu nghị luận xã hội thường yêu cầu rút ra bài học từ một câu chuyện và là dạng này khá quen nên làm tốt. Ở phần nghị luận văn học, Lan không gặp khó vì đã được cô giáo ôn luyện kỹ.

Nữ sinh người Sán Dìu cho biết trước kỳ thi có khoảng hai tháng để ôn luyện. Giai đoạn đầu, các em ôn tập nhẹ nhàng với tần suất khoảng một đề mỗi ngày. Sau khi cải thiện kỹ năng, học sinh được rèn tốc độ viết và làm quen dạng đề khác nhau.

Trong giai đoạn nước rút, cường độ ôn tập tăng lên đáng kể. Lan làm 3-4 đề Văn một ngày và bài tập về nhà do giáo viên giao. Ngoài ra, em còn dành thời gian luyện chữ đẹp để bài thi gây được ấn tượng tốt với giám khảo.

Theo cô Tô Thị Bích Đào, giáo viên phụ trách đội tuyển Văn, Hương Lan có khả năng ghi nhớ và đọc hiểu tốt.

"Trong các buổi luyện đề, em thường chủ động đưa ra ý kiến, cách giải riêng để cô trò thảo luận. Nếu hợp lý, tôi tôn trọng và khuyến khích để em phát triển tư duy sáng tạo độc lập", cô cho biết.

Niềm đam mê văn học được hình thành qua việc đọc sách từ nhỏ. Lan duy trì thói quen đọc sách, chia thành hai mảng: văn học Việt Nam và văn học nước ngoài.

"Em thường đọc các tác phẩm văn học trung đại như Truyện Kiều (Nguyễn Du) hoặc tiểu thuyết nước ngoài như Khu vườn bí mật (Frances Hodgson Burnett)", Lan chia sẻ. Trong số các tác giả Việt Nam, em thích đại thi hào Nguyễn Du và nhà thơ Xuân Diệu, cho rằng phong cách thơ "sâu sắc với đời". Việc đọc giúp nữ sinh mở rộng vốn từ, tăng khả năng cảm thụ và hình thành góc nhìn mới khi làm bài.

Sắp tới, Hương Lan dự định thi vào lớp 10 chuyên Văn của tỉnh. Em mong muốn theo đuổi các công việc liên quan viết lách và truyền thông, như làm nhà báo hoặc phát thanh viên. Nữ sinh đặt mục tiêu theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền khi vào đại học.

Phó Hương Lan. Ảnh: Khánh Linh

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: vnexpress.net