Quang Hải thong dong rửa xe Range Rover hơn 8 tỷ, tưới cây ngay trước cổng nhà bố vợ gây chú ý

Dù bận rộn với lịch trình thi đấu dày đặc, nhưng mỗi khi có dịp về thăm nhà ngoại, Quang Hải lại khiến dân tình phải xôn xao vì độ "nhập gia tùy tục" cực nhanh của mình. Không còn là ngôi sao sân cỏ triệu đô, Hải "con" khi về làm rể lại cực kỳ giản dị và chịu khó. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh nam cầu thủ đang thong dong "vệ sinh" xế cưng ngay trước cổng nhà bố vợ đã gây chú ý vì quá đỗi gần gũi.

Trong bộ trang phục "đồ bộ" ở nhà thoải mái với áo phông, quần đùi và đôi dép lê huyền thoại, Quang Hải tỉ mỉ dùng vòi xịt nước chăm sóc cho chiếc Range Rover đen bóng loáng của mình. Được biết, đây là chiếc xe sang có giá trị lăn bánh lên đến hơn 8 tỷ đồng - một trong những khối tài sản "khủng" mà nam cầu thủ sở hữu. Hình ảnh chàng tiền vệ hào hoa vừa rửa xe, vừa tiện tay tưới luôn hàng cây trước cổng nhà bố vợ khiến netizen đồng loạt chấm 10 điểm cho sự đảm đang.

Chu Thanh Huyền thảnh thơi ngắm nhìn Quang Hải rửa xe trước sân nhà

Ở phía đối diện, bà xã Quang Hải - hotgirl Chu Thanh Huyền nhàn nhã quay video với visual sang chảnh. Cô nàng diện chiếc mũ đỏ rực rỡ đến từ thương hiệu Chanel, kèm phụ kiện che mặt nhưng vẫn không giấu nổi nét rạng rỡ. Trong lúc chồng đang mải mê làm việc nhà, Chu Thanh Huyền tận hưởng những giây phút bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Sau khi chính thức về chung một nhà và đón thiên thần nhỏ - bé Lido (Nguyễn Quang Minh) chào đời, cặp đôi Quang Hải - Chu Thanh Huyền ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến nhờ sự thay đổi tích cực. Không còn những ồn ào, Hải giờ đây ra dáng một người đàn ông của gia đình, vừa biết cách kiếm tiền sắm xe sang, vừa không ngại làm những việc vặt giúp đỡ nhà vợ.

Netize "gật gù" với hình ảnh mới mẻ của Hải 'con': "Ở nhà vợ chăm chỉ thế này ở nhà còn cỡ nào", "Nhìn Hải đảm đang thế này bảo sao bố vợ không quý cho được, nhất Chu Thanh Huyền rồi!", "Hành động giản dị nhưng chiếc xe anh ấy rửa lại là tài sản bạc tỷ đấy nhé"...

Quang Hải vui vẻ rửa xe

Quang Hải chăm chỉ tưới cây

Tác giả: Tú Tú

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn