Phát hiện thi thể trên tàu hàng Thái Lan bị tấn công ở Hormuz

Công ty Precious Shipping sở hữu tàu hàng Mayuree Naree ngày 3/4 thông báo tới Bộ Ngoại giao Thái Lan kết quả nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn lần hai trên tàu. Đây là con tàu hàng bị Iran tập kích trên eo biển Hormuz ngày 11/3, gây hỏa hoạn, ngập nước phòng máy, buộc thủy thủ đoàn phải bỏ tàu. Hải quân Oman đã cứu được 20 thủy thủ.

Theo thông báo kết quả, phòng máy bị hư hại nặng bởi hỏa hoạn và bị ngập nước. Trong quá trình tìm kiếm, đội cứu nạn đã phát hiện các phần thi thể người.

Tàu hàng Mayuree Naree bốc khói đen sau khi bị tấn công gần eo biển Hormuz. Ảnh: Hải quân Thái Lan

Công ty trước đó cho biết ba thủy thủ mất tích được cho là kẹt trong phòng máy. Do tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn, giới chức Thái Lan chưa thể xác minh danh tính các nạn nhân. Công ty đã thông báo tới gia đình ba thuyền viên mất tích về diễn biến này.

Bộ Ngoại giao Thái Lan đang phối hợp với giới chức Iran và các chuyên gia pháp y để đẩy nhanh quá trình nhận dạng.

Tàu Mayuree Naree có chiều dài 178 m, trọng tải toàn phần hơn 30.000 tấn. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói rằng con tàu bị tấn công sau khi "phớt lờ các cảnh báo và cố tình đi qua eo biển Hormuz bất hợp pháp".

Thân tàu Mayuree Naree bị xé toạc sau vụ tấn công. Ảnh: Hải quân Thái Lan

20 thành viên thủy thủ đoàn được giải cứu đã trở về Thái Lan bằng máy bay vào ngày 16/3.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu và đóng vai trò then chốt đối với các nền kinh tế vùng Vịnh. Cuộc chiến của Mỹ, Israel nhằm vào Iran đã gây gián đoạn hoạt động vận chuyển tại eo biển này, khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động và giá dầu tăng vọt.

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Tác giả: Đức Trung

