Cây muội hồng bị thổi giá, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm chỉ đạo ngăn chặn mua bán trái phép

Lá cây muội hồng có màu xanh thẫm - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Ngày 3-4, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có công văn gửi chi cục kiểm lâm các tỉnh, thành phố về việc ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép cây muội hồng từ rừng tự nhiên.

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, gần đây tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép cây muội hồng (tên khoa học Syzygium myrtifolium) có nguồn gốc từ rừng tự nhiên diễn biến phức tạp tại một số địa phương, gây thiệt hại tài nguyên rừng, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và lâm sản, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đề nghị chi cục kiểm lâm các tỉnh, thành chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản nói chung và cây muội hồng nói riêng.

Trong đó tập trung vào các khu rừng đặc dụng, phòng hộ, khu vực trọng điểm, giáp ranh, có nguy cơ cao xảy ra vi phạm.

Tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc cây muội hồng và các loài thực vật rừng tại cơ sở mua bán, kinh doanh cây cảnh, các tuyến vận chuyển, bến bãi, cửa khẩu, điểm tập kết lâm sản và các địa điểm khác theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân, đặc biệt là người dân sống ven, gần rừng, các cơ sở kinh doanh cây cảnh, đơn vị vận tải về việc không tham gia khai thác, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép cây muội hồng và các loài thực vật rừng khác để trưng bày, làm cây cảnh, cây bóng mát.

Trước đó Tuổi Trẻ Online thông tin trong những tháng qua, tại nhiều huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng người dân vào rừng tự nhiên núi đá cheo leo, nguy hiểm để khai thác cây muội hồng, bán cho người chơi cây cảnh.

Người khai thác cây muội hồng còn livestream trên mạng xã hội khi đang khai thác trên rừng tự nhiên núi đá, chào giá công khai từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi cây.

Việc khai thác trái phép cây muội hồng đã và đang làm ảnh hưởng đến an ninh rừng, gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết cây muội hồng là cây bụi, chủ yếu mọc ở mỏm đá cheo leo, hoặc rừng có trữ lượng thấp, nên việc khai thác rất nguy hiểm.

Trên mạng xã hội, giá cây muội hồng được thổi lên rất cao. Tuy nhiên do là cây bụi thân gỗ nên giá trị của cây muội hồng cũng như lâm sản phụ.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ