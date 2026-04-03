Xót xa hoàn cảnh của thành viên tổ an ninh trật tự bị đâm tử vong khi làm nhiệm vụ

Sự việc ông Phạm Văn Mịch, sinh năm 1963, thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ấp Tân Huề, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp bị đâm tử vong trong lúc làm nhiệm vụ xảy ra sáng 2/4 đã khiến dư luận đau xót.

Thông tin trên báo Thanh Niên cho hay, gia đình ông Mịch thuộc diện khó khăn. Cách đây chưa đầy một năm, vợ của ông qua đời. Con trai của ông Mịch đang đi làm thuê tại tỉnh Đồng Nai, còn con gái làm việc tại địa phương nhưng thu nhập bấp bênh.

Tháng 8/2025, ông Mịch tình nguyện tham gia lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở. Ông là thành viên tích cực, luôn sẵn sàng hỗ trợ công an trong công tác giữ gìn ANTT.

Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp (bên phải ảnh) đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Chiều 2/4, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm hỏi, động viên, trao số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình ông Mịch.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của ông Mịch trong quá trình tham gia bảo vệ ANTT tại địa phương, đồng thời chia sẻ nỗi mất mát với gia đình, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Trước đó, nguồn tin trên báo Người Lao Động cho hay, vào khoảng 8 giờ 10 phút ngày 2/4, Công an xã Tân Long nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc đối tượng Thái Văn Bình (sinh năm 1982; trú ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Long) có biểu hiện tâm thần, gây mất trật tự, cầm dao la hét, chửi bới tại khu vực chợ Tân Phong và có ý định tấn công người dân.

Đối tượng Bình (áo kẻ) bị bắt sau 5 giờ gây án. (Ảnh: Người Lao Động)

Công an xã Tân Long đã phân công trung tá Nguyễn Quốc Thành, là cán bộ cảnh sát khu vực và ông Mịch đến hiện trường nắm tình hình, giải quyết vụ việc. Trong quá trình giải quyết, ông Mịch đã bị Bình dùng dao đâm dẫn đến tử vong tại hiện trường. Sau đó, đối tượng này bỏ trốn.

Sau thời gian truy bắt, đến 9 giờ 50 phút cùng ngày, Bình đã bị Công an xã Tân Long bắt giữ khi đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 5km.

Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)

