Cựu quân nhân Mỹ quyết định đến Việt Nam sống vì 1 điều trái ngược hoàn toàn với cuộc sống ở Mỹ

Đến Việt Nam: Chuyến đi tuyệt nhất trong đời

Markeiz Ryan, 36 tuổi, có một tuổi thơ khá tốt đẹp khi lớn lên ở Maryland, nhưng cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã thay đổi mọi thứ.

"Nó đã khiến mẹ tôi mất việc và thực sự gây khó khăn cho gia đình chúng tôi vào khoảng thời gian tôi tốt nghiệp trung học," Ryan nói với CNBC. "Tôi không có nhiều chỗ dựa tài chính. Điều tốt nhất đối với tôi là gia nhập quân đội để không phải khiến gia đình mình gánh thêm nợ và tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn".

Ryan gia nhập Không quân Mỹ năm 2010 và đóng quân ở nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Hàn Quốc, Đức và khắp châu Phi. Năm 2016, vì một sơ suất, Ryan bị giáng cấp từ trung sĩ xuống hạ sĩ quan.

"Sau chuyện này, tôi rất chán nản và buồn bã. Nhưng nó cũng đó khiến tôi suy nghĩ về hướng đi của cuộc đời mình", Ryan nói.

Ryan đã ở Việt Nam 6 năm và không có ý định rời đi

Trong khoảng thời gian này, Ryan đã lên kế hoạch đến thăm một người bạn ở Việt Nam.

"Chuyến đi thú vị và quả thực đúng như mong đợi", anh nói. "Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời, và trầm cảm đã biến mất".

Ryan nói rằng sau chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam và thấy mình hạnh phúc như thế nào, anh không muốn đánh mất cảm giác đó. Anh bắt đầu lên kế hoạch trở lại.

Cựu chiến binh này trở lại cuộc sống trong Không quân và hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại một căn cứ quân sự ở Wyoming trước khi được xuất ngũ vào năm 2019.

Trải nghiệm sống khác hoàn toàn ở Mỹ

Ngay sau đó, Ryan chuyển đến Việt Nam, nơi anh sống với mức thu nhập khoảng 4.000 đô la mỗi tháng.

Ryan bị viêm khớp cột sống, các vấn đề về hô hấp, đau tai và các vấn đề sức khỏe tâm thần do thời gian phục vụ trong quân đội. Anh nhận trợ cấp thương tật từ Bộ Cựu chiến binh.

Thu nhập hàng tháng của anh đến từ nhiều nguồn, bao gồm khoảng 1.500 đô la từ trợ cấp thương tật của Bộ Cựu chiến binh, 1.000 đô la từ chương trình GI Bill trong khi anh đang theo học thạc sĩ, và từ 900 đến 1.300 đô la từ việc dạy tiếng Anh. Ryan cũng làm thêm một số công việc lặt vặt như lồng tiếng, với mức lương từ 200 đến 600 đô la mỗi tháng, và là một người đam mê giao dịch chứng khoán trong ngày, với mức kiếm được trung bình khoảng 300 đô la mỗi tháng.

Căn hộ của Ryan tại TP Hồ Chí Minh

Ryan sống ở Thành phố Hồ Chí Minh và có một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng tắm trong một tòa chung cư. Anh ấy trả 850 đô la mỗi tháng tiền thuê nhà và tiền điện, nước và dọn dẹp khoảng 130 đô la.

Ngoài những chi phí đó, Ryan cũng trả 1.000 đô la mỗi năm cho bảo hiểm y tế và 3 đô la mỗi tuần cho xăng xe máy. Chi phí mua thực phẩm của anh ấy dao động từ 100 đến 400 đô la mỗi tháng.

"Việt Nam là nơi an toàn nhất mà tôi từng sống. Tôi không bao giờ phải lo lắng hay đề phòng ở đây. Tôi nhận thấy ở đây có một sự bình yên tuyệt vời", Ryan nói.

Mặc dù Ryan rất thích sống ở Việt Nam, nhưng điều khiến anh khó chịu là ô nhiễm tiếng ồn.

"Có rất nhiều tiếng còi xe, người bán hàng rong và đôi khi là hát karaoke rất to", anh nói.

Khi quyết định sống ở Việt Nam, Ryan đã mua một chiếc xe máy để di chuyển

Kể từ khi chuyển đến Việt Nam, Ryan đã nỗ lực học tiếng Việt, nhưng anh thừa nhận mình vẫn chưa giỏi lắm.

Ryan đã sống ở Việt Nam được 6 năm và nói rằng anh không có kế hoạch rời đi.

"Nếu tôi rời đi, đó là vì Việt Nam bảo tôi phải rời đi. Ở Mỹ, bạn luôn theo đuổi một tiêu chuẩn mà bạn không thể thực sự đạt được", anh ấy nói.

"Ở Việt Nam, áp lực về tiền bạc trong cuộc sống hàng ngày được giảm bớt rất nhiều. Bạn tập trung vào những điều khiến bạn hạnh phúc, bạn muốn trở thành người như thế nào và làm thế nào để đạt được điều đó".

Ryan nói rằng trải nghiệm này hoàn toàn trái ngược với cuộc sống của anh ấy ở Mỹ.

"Mỗi ngày tôi thức dậy với một danh sách dài những việc cần làm… Những việc tôi muốn làm, chứ không phải những việc tôi cần làm, và đó là một cách sống hoàn toàn khác. Ngay cả khi bạn cần làm việc 40 giờ một tuần ở đây, bạn cũng đang coi đó là một khoản đầu tư cho tương lai của mình. Thoát khỏi chế độ sinh tồn khiến mọi thứ trở nên nhân văn hơn rất nhiều", Ryan cho hay.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn