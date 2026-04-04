Chân dung NSƯT U60 được chồng cưng chiều như “trứng mỏng”: Hôn nhân 30 năm vẫn ngọt ngào bất ngờ

Xuất hiện trong bộ phim Ngược đường ngược nắng, NSƯT Nguyệt Hằng và chồng – diễn viên Anh Tuấn – gây chú ý khi lần đầu tiên đảm nhận vai vợ chồng xuyên suốt trên màn ảnh. Điều thú vị là ngoài đời, họ cũng là bạn đời gắn bó 30 năm, nên từng ánh mắt, cử chỉ trên phim đều trở nên tự nhiên, chân thật.

Nguyệt Hằng và Anh Tuấn trong phim Ngược đường ngược nắng.

Trong phim, cặp đôi mang đến hình ảnh “vợ chúa – chồng tôi” đầy duyên dáng. Nhân vật bà Diện của Nguyệt Hằng nổi bật, sắc sảo, trong khi ông Trực do Anh Tuấn đảm nhận lại hiền lành, tất bật, luôn răm rắp nghe lời vợ. Sự “lệch pha” ấy tạo nên nhiều tình huống hài hước, khiến khán giả thích thú.

Chân dung NSƯT U60 được chồng cưng chiều như “trứng mỏng”

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người quan tâm hơn cả chính là câu chuyện phía sau màn ảnh. Ngoài đời, NSƯT Nguyệt Hằng tiết lộ cuộc sống hôn nhân của chị không hề giống hoàn toàn trên phim, nhưng vẫn có một điểm chung đáng chú ý: sự nhường nhịn và thấu hiểu từ người chồng.

Sau gần 30 năm chung sống, cặp đôi đã có với nhau 4 người con và hiện đã lên chức ông bà. Trải qua một hành trình dài với không ít khó khăn, xung đột, cả hai dần học cách dung hòa và giữ gìn hạnh phúc theo cách riêng.

Hai nghệ sĩ Anh Tuấn-Nguyệt Hằng kết hôn năm 1996.

Nguyệt Hằng chia sẻ, chồng chị là người mộc mạc, không quá lãng mạn, nhưng lại thể hiện tình cảm bằng hành động cụ thể. Khi vợ bận rộn với công việc, Anh Tuấn sẵn sàng ở nhà lo toan mọi việc, từ chăm con đến nấu nướng.

“Anh ấy cầu kỳ chuyện ăn uống, còn tôi thì đơn giản. Bọn trẻ thích ăn gì, anh đều đi chợ, nấu nướng”, nữ nghệ sĩ kể. Với chị, đó chính là sự quan tâm thiết thực nhất, không cần lời nói hoa mỹ.

Hai nghệ sĩ Anh Tuấn-Nguyệt Hằng tại tiệc kỷ niệm 30 năm ngày cưới mới đây.

Vì đặc thù công việc, Nguyệt Hằng thường đi từ sáng đến tối, gần như không có thời gian cho việc bếp núc. Những lúc như vậy, chồng chị lại trở thành “hậu phương vững chắc”, để vợ có thể yên tâm theo đuổi đam mê.

Không chỉ chia sẻ việc nhà, Anh Tuấn còn là người luôn sẵn sàng nhường nhịn trong những lúc vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Theo Nguyệt Hằng, cả hai đều hiểu rõ tính cách, thậm chí cả những điểm chưa hoàn hảo của nhau, nên dễ dàng bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt.

Gia đình đầy đủ các thành viên của nghệ sĩ Nguyệt Hằng-Anh Tuấn.

“Có lúc anh ấy nóng, tôi hiểu và cho qua. Ngược lại, khi tôi bướng bỉnh, anh cũng nhường. Những gì không quá nặng nề thì nên gạt sang một bên để giữ hòa khí”, chị chia sẻ.

Ở thời điểm hiện tại, khi các con đã lớn và gia đình có thêm cháu nhỏ, cuộc sống của nữ NSƯT càng trở nên bận rộn nhưng cũng đầy niềm vui. Với chị, tiếng cười của con cháu chính là nguồn năng lượng giúp cân bằng mọi áp lực công việc.

Gần 30 năm bên nhau, từ những ngày còn nhiều va chạm đến khi trở nên thấu hiểu, câu chuyện của NSƯT Nguyệt Hằng và Anh Tuấn không chỉ là hành trình của tình yêu mà còn là minh chứng cho sự đồng hành, sẻ chia.

Có lẽ, điều khiến nhiều người tò mò không nằm ở những điều quá lớn lao, mà chính là cách họ giữ gìn hạnh phúc từ những điều nhỏ bé – nơi người chồng luôn lặng lẽ đứng phía sau, “cưng chiều” vợ theo cách giản dị nhưng đủ đầy.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn