Triệt phá nhóm livestream k.hiêu dâm, k.ích d.ục: Nhiều cô gái chia ca kiếm tiền khủng, mỗi buổi thu hút 30.000 người xem

Ngày 2/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Triệu Thị Dung (sinh năm 1994), trú tại xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên để điều tra về hành vi phát trực tiếp nội dung khiêu dâm trên mạng xã hội; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Bắt bị can Triệu Thị Dung để tạm giam

Trước đó, ngày 17/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng tiếp nhận tố giác của công dân về việc trên một số ứng dụng điện thoại xuất hiện hoạt động livestream, phát trực tiếp nội dung khiêu dâm, kích dục. Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị đã khẩn trương tổ chức kiểm tra, thu thập dữ liệu, xác minh làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngoài Triệu Thị Dung, còn có các đối tượng khác cùng tham gia tổ chức thực hiện hành vi trên, có sự chuẩn bị, phân công vai trò cụ thể, không phải hành vi bị quay lén. Các đối tượng gồm: L.V.D (sinh năm 1989), L.T.T (sinh năm 1992), H.T.N (sinh năm 1992), cùng trú tại xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên và V.T.H (sinh năm 1991), trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.

Các đối tượng liên quan đến hoạt động livestream đồi trụy tại cơ quan Công an.

Tổ công tác tiến hành xác minh, triệu tập các đối tượng có liên quan. Khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra nơi ở của các đối tượng tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên, phát hiện một số đối tượng đang có mặt tại đây. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận sử dụng nhiều ứng dụng trên điện thoại để tổ chức livestream, phát trực tiếp nội dung nhạy cảm nhằm thu lợi.

Hoạt động được tổ chức theo ca, mỗi ca kéo dài khoảng 4 giờ, thu hút trên 30.000 lượt người theo dõi; người tham gia phải đăng ký trước với tài khoản quản lý. Trong quá trình livestream, các đối tượng nhận "xu" (quà tặng ảo) từ người xem, sau đó quy đổi thành tiền. Chi phí cho mỗi ca livestream dao động từ khoảng 5.600 đến 6.200 xu, tương đương từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và địa điểm các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan như điện thoại di động, máy tính, thiết bị chiếu sáng, giá đỡ và các vật dụng phục vụ việc livestream.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Triệu Thị Dung tại Hà Nội, thu giữ thêm tài liệu, thiết bị điện tử có liên quan. Dung được xác định không chỉ tham gia mà còn có vai trò giới thiệu, lôi kéo các đối tượng khác tham gia hoạt động trên để hưởng lợi.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn