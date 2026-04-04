Vì sao Sacombank thu giữ hơn 355 sổ đỏ của hãng hàng không Bamboo Airways?

Phòng Xử lý nợ - Khối Quản trị rủi ro, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Thông báo trên website của Sacombank nêu rõ: Ngày 20-3 ngân hàng đã gửi Thông báo 409/TB-P.XLN yêu cầu bên bảo đảm/người đang giữ tài sản bảo đảm tự nguyện bàn giao tài sản đảm bảo và hồ sơ pháp lý tài sản để xử lý nợ trước ngày 27-3.

Tuy nhiên, bên được cấp tín dụng, bên bảo đảm/người đang giữ tài sản bảo đảm không thực hiện đúng nghĩa vụ theo yêu cầu của Sacombank.

Theo đó, ngày 31-3, Sacombank có quyết định về việc thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu Bamboo Airways.

Tài sản thu giữ gồm: Quyền sử dụng đất bao gồm 86.308,9 m2 đất (trong đó 86.267,5 m2 đất ở nông thôn và 41,4 m2 đất ở đô thị) thuộc 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ Khu C - Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp Đăk Đoa (nay là xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 9-9-2021.

Bamboo Airways thông tin đang ráo riết đẩy mạnh các kế hoạch tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên môn Chủ sở hữu của bất động sản này là Công ty CP Tập đoàn FLC. Thời hạn sử dụng đến hết ngày 27-7-2071. Thời điểm thực hiện thu giữ từ ngày 22-4 đến 22-6. Sacombank đề nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, bên bảo đảm/người đang giữ tài sản bảo đảm phối hợp bàn giao tài sản bảo đảm cho Sacombank. Lý do thu giữ là bên được cấp tín dụng và bên bảo đảm vi phạm nghĩa vụ trả nợ/nghĩa vụ bảo đảm theo các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp. Liên quan hoạt động của Bamboo Airways, thông tin mới nhất được hãng công bố là đang ráo riết đẩy mạnh các kế hoạch tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên môn. Từ năm 2026, hãng dự kiến tuyển dụng 1.000 tiếp viên hàng không, đào tạo theo tiêu chuẩn ngành và văn hóa dịch vụ hiếu khách đặc trưng của Bamboo Airways, đáp ứng nhu cầu mở rộng khai thác. Trong khuôn khổ kế hoạch phát triển giai đoạn 2026 - 2030, Bamboo Airways đặt mục tiêu mở rộng đội bay, dự kiến tăng thêm 8 - 10 máy bay mỗi năm, hướng tới khôi phục quy mô 30 tàu bay theo chủ trương đã được Chính phủ phê duyệt. Mới đây, nhà sáng lập Bamboo Airways, ông Trịnh Văn Quyết đã có buổi làm việc với đại diện Boeing nhằm trao đổi về việc tái khởi động các hợp đồng mua tàu bay đã ký kết, đồng thời nâng tầm hợp tác giữa hai bên phù hợp với giai đoạn phát triển mới của Bamboo Airways.

Tác giả: Thái Phương

Nguồn tin: Báo Người lao động