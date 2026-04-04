U20 Thái Lan - U20 Việt Nam: Thắng để hướng tới tương lai

Tuyển U19 nữ Việt Nam (trái) trong trận thua U19 Thái Lan ở Giải U19 nữ Đông Nam Á 2025 - Ảnh: N.K

Không chỉ là kết quả, màn trình diễn của tuyển U20 nữ Việt Nam trong trận gặp chủ nhà U20 nữ Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng A Giải U20 nữ châu Á 2026, diễn ra vào 20h hôm nay (4-4) trên sân Thammasat sẽ ít nhiều cho thấy vị thế của hai nền bóng đá nữ trong tương lai.

Đây là lứa U19 từng thi đấu Giải U19 nữ Đông Nam Á 2025 trên sân Thống Nhất - giải đấu mà U19 nữ Thái Lan từng thắng U19 nữ Việt Nam 3-1 trong trận chung kết để có lần thứ 3 vô địch.

Đối đầu hấp dẫn

Ở lượt đầu tiên, U20 nữ Việt Nam thua U20 nữ Trung Quốc 0-3, còn U20 nữ Thái Lan thắng U20 nữ Bangladesh 3-2. Vì thế, cuộc đối đầu này rất quan trọng với U20 nữ Việt Nam trong việc giành vé đi tiếp. Dù có 2 suất dành cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 3 bảng, nhưng nếu nhận thêm thất bại nữa trước U20 nữ Thái Lan, mọi thứ sẽ đóng sập với thầy trò HLV Okiyama Masahiko. Chiến thắng trước chủ nhà Thái Lan vì thế là điều bắt buộc với U20 nữ Việt Nam để hướng tới ngôi nhì bảng.

Thua ở trận ra quân, nhưng U20 nữ Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen lẫn sự động viên từ ban huấn luyện. Trước ứng viên vô địch và cao hơn mình cả cái đầu như U20 nữ Trung Quốc, các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn không bị vỡ trận mà còn tạo ra được vài cơ hội nguy hiểm. Trong khi đó U20 nữ Thái Lan cũng cho thấy bản lĩnh của mình để làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục thắng U20 nữ Bangladesh sau khi bị dẫn đến 2-0. Ba bàn thắng được đội chủ nhà ghi chỉ trong vòng 10 phút kể từ phút 69.

Chuẩn bị cho trận đấu, HLV Okiyama Masahiko trong những buổi tập vừa qua đã yêu cầu các học trò duy trì tinh thần tập trung. Ngoài việc chú trọng công tác hồi phục, HLV Okiyama Masahiko còn lên phương án chiến thuật nhằm giúp các học trò có sự thể hiện tốt nhất trước U20 nữ Thái Lan.

"Lợi thế của chủ nhà Thái Lan ở trận tới rất nhiều - từ thời tiết, khán giả, thời gian thi đấu thuận lợi. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiến hành hồi phục thật tốt, đảm bảo cho các cầu thủ thể lực để ra sân thi đấu trước U20 nữ Thái Lan", ông nói.

Thắng để tạo nền móng cho tương lai

Bốn đội đứng đầu giải sẽ đại diện châu Á giành quyền tham dự World Cup U20 nữ thế giới 2026 tại Ba Lan. Nhưng muốn nghĩ đến giấc mơ đó, tuyển U20 nữ Việt Nam phải đánh bại U20 nữ Thái Lan để tìm vé vào tứ kết trước đã.

Bóng đá nữ Việt Nam luôn thua Thái Lan suốt thời gian qua, trong đó có ba lần thất bại ở chung kết U19 nữ Đông Nam Á. Hệ quả là chúng ta không giới thiệu được cầu thủ trẻ chất lượng nào đủ sức cạnh tranh vị trí ở đội tuyển nữ Việt Nam đang ngày càng già nua và vừa bị loại sớm ở Asian Cup nữ 2026 tại Úc.

Giờ đây lứa U20 nữ Việt Nam hiện tại này phải tạo sự thay đổi để tạo nên một lứa cầu thủ mới cho tương lai của bóng đá nữ Việt Nam. Nhưng thực tế thì không dễ dàng, bởi các cầu thủ U20 nữ Việt Nam còn chưa ai đủ sức đá chính cho đội một ở CLB.

Trong khi đó, U20 nữ Thái Lan đang có lứa cầu thủ tốt và được dẫn dắt bởi HLV Nueangrithai Sarathongvien - nhà cầm quân từng 2 lần liên tiếp đưa đội tuyển nữ Thái Lan dự World Cup 2015 và 2019.

Nổi bật trong lứa U20 nữ Thái Lan hiện tại là chân sút Kurisara Limpawanich. 16 tuổi, Kurisara đã dẫn dắt các đồng đội vô địch U19 nữ Đông Nam Á 2025, giành luôn hai danh hiệu cá nhân "Vua phá lưới" và "Cầu thủ xuất sắc nhất".

Và ở tuổi 17, Kurisara tiếp tục là niềm hy vọng lớn cho U20 nữ Thái Lan chinh phục vé dự World Cup U20 nữ thế giới 2026, khi đang chơi nổi bật trong màu áo đội đương kim vô địch BGC - College of Asian Scholars ở Giải bóng đá nữ Thái Lan.

Bóng đá nữ Việt Nam đã bị Philippines vượt mặt ở sân chơi khu vực, gần nhất là chiến thắng trong trận chung kết SEA Games 33 tại Thái Lan. Nếu không đầu tư tốt cho lứa trẻ, bóng đá nữ Việt Nam có khi lại xếp sau người Thái trong tương lai.

Tác giả: Nguyên Khôi

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ