Choáng ngợp biệt thự hơn 20 tỷ của Lệ Quyên ở Đà Lạt: "Trời ơi, đẹp quá!"

Mới đây, Youtuber Mỹ Vân Canada đã tới thành phố Đà Lạt để tham quan một số biệt thự trên đồi nằm giữa thung lũng biệt thự triệu đô.

Phía trước biệt thự của Lệ Quyên.

Mỹ Vân tiết lộ: "Ở đây có một căn nhà to nhất, giá trị lên đến 30 tỷ đồng, cao nhất trong dãy biệt thự này. Còn nhà Lệ Quyên thấp hơn một chút chắc cũng phải hai mấy tỷ đồng.

Có một căn nhà vừa được bán xong với giá 20 tỷ nhỏ hơn nhà Lệ Quyên một xíu. Khu này toàn nhà chục tỷ thôi. Các biệt thự ở đây đều xây rất đồng bộ với nhau tạo nên một tổng thể đẹp.

Tôi sẽ cho mọi người xem căn biệt thự của Lệ Quyên. Xin lỗi Lệ Quyên, chị không nói địa chỉ nhà em đâu, chỉ review bên ngoài thôi vì nhà em quá đẹp. Chị không để lộ vị trí đâu nên em đừng bận tâm nhé".

Nói rồi, Mỹ Vân bước vào sân nhà Lệ Quyên. Cô nhắn Lệ Quyên: "Lệ Quyên ơi, chị xin phép em một chút xíu. Đẹp quá!".

Toàn cảnh biệt thự Lệ Quyên

Biệt thự của Lệ Quyên được xây mới, sơn trắng muốt toàn bộ theo phong cách châu Âu nhìn vô cùng thơ mộng và quý tộc. Bên ngoài biệt thự là một sân lớn để tụ tập, nướng BBQ, có cả lò sưởi đốt củi kiểu cổ điển. Sân vườn của biệt thự đề được dọn dẹp, cắt tỉa, bài trí ngăn nắp, gọn gàng.

Được biết, Lệ Quyên mua căn biệt thự này để nghỉ dưỡng nên lâu lâu cô mới tới đây. Ai cũng trầm trồ trước sự giàu có của Lệ Quyên. Tuy Lệ Quyên ít tới nhưng căn biệt thự vẫn sạch sẽ.

Mỹ Vân thốt lên: "Trời ơi, căn biệt thự đẹp quá. Lệ Quyên tinh tế quá, mua được căn biệt thự đẹp thế này. Được ngồi đây chill chill mỗi buổi sáng là nhất.

Vườn hồng vẫn trổ hoa rực rỡ. Chắc chắn ở đây luôn có người quét dọn, chăm sóc vì đều là biệt thự riêng của các nghệ sĩ, doanh nhân, lâu lâu họ mới lên đây nghỉ dưỡng.

Tường hoa nhà Lệ Quyên cũng đẹp, nhìn mê mẩn. Quý vị có nghe tiếng chim hót không? Cứ líu lo líu lo suốt. Còn gì sướng bằng được sống ở đây. Màu sắc ở đây rất tinh tế, nhìn là thấy relax".

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: thanhnienviet.vn