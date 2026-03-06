Thủ khoa đạt 96,1/100 điểm tiết lộ bí quyết chinh phục kỳ thi đánh giá tư duy

Năm 2026, kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội có 3 đợt thi. Trong đó đợt thi sớm nhất đã diễn ra vào cuối tháng 1, đợt thi thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 14-15/3 và đợt thi cuối tổ chức vào 16-17/5.

2 đợt thi tiếp theo của kỳ thi đánh giá tư duy diễn ra trong giai đoạn học sinh lớp 12 đang chạy đua nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như các kỳ thi riêng khác dùng để xét tuyển đại học. Việc học thế nào để không quá áp lực, hiệu quả là điều nhiều thí sinh quan tâm.

Trần Anh Tú, học sinh trường THPT Hưng Nhân, tỉnh Hưng Yên, vượt qua gần 17.000 thí sinh để trở thành thủ khoa thi đánh giá tư duy (TSA) đợt đầu của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ở mức trên 90 điểm, chỉ 6 thí sinh đạt được. Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nam sinh đạt 96,1/100 điểm, trong đó đạt tuyệt đối (40/40 câu) ở phần tư duy toán học, tư duy đọc hiểu đạt 18/20 câu đúng và Tư duy khoa học giành điểm ở 34/40 câu.

Chia sẻ về bí quyết chinh phục kỳ thi đánh giá tư duy, Anh Tú cho biết, giống như nhiều thí sinh khác, năm lớp 12 Tú cũng cùng lúc chuẩn bị cho nhiều kỳ thi khác nhau để xét tuyển đại học: “Ban đầu em dự kiến sẽ đăng ký thi cả kỳ thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy, nhưng sau đó em quyết định chỉ thi đánh giá tư duy và dồn lực để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới”.

Để đạt được mức điểm tối đa ở phần thi Tư duy Toán học, Anh Tú cho biết: “Em học chắc tất cả các kiến thức cơ bản môn toán, sau khi đã nắm chắc kiến thức, em đi vào luyện các đề thi để củng cố và rèn luyện thêm kinh nghiệm thực chiến.

Trần Anh Tú vượt qua gần 17.000 thí sinh để trở thành thủ khoa thi đánh giá tư duy (TSA) đợt đầu của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026. Trước đó, nam sinh cũng 2 lần đoạt giải Nhất cuộc thi Học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán năm lớp 10, 12.

Với phần tư duy đọc hiểu, em thường dành thời gian rảnh đọc các bài luận, các bài báo, để luyện khả năng đọc hiểu. Nhờ đó khi vào thi em đọc tốt hơn, nhanh hiểu ý hơn, không bị rối khi gặp các bài dài. Bên cạnh đó, em cũng luyện cách đọc và phân tích đáp án, loại nhanh các đáp án gây nhiễu để chọn được đáp án đúng nhất.

Với phần tư duy khoa học, trước tiên em vẫn phải học trọn vẹn kiến thức cơ bản của các môn như toán, lý, hóa, sinh, sau đó kết hợp đọc các bài nghiên cứu khoa học và luyện đề”.

Anh Tú cho biết, ngay từ lớp 10, Tú đã tìm hiểu và dự định sẽ tham gia kỳ thi đánh giá tư duy. Năm lớp 11, nam sinh đăng ký thi và đạt số điểm 67/100 điểm. Lần thi này dù kết quả chưa như ý, nhưng cũng giúp Anh Tú làm quen với bài thi và tâm lý trong phòng thi.

Chia sẻ thêm về cách học để đạt kết quả cao trong kỳ thi đánh giá tư duy, Anh Tú cho biết, bản thân không tham gia bất cứ lớp luyện thi đánh giá tư duy nào cũng như không học thêm các môn học khác. Thay vào đó, ngoài thời gian học trên lớp, Tú dành thời gian tự học, tự nghiên cứu các tài liệu, đề thi trên mạng và ôn thi theo tài liệu Cẩm nang hướng dẫn ôn thi đánh giá tư duy được Đại học Bách khoa Hà Nội phát miễn phí.

Dù lượng kiến thức khá nhiều, song Tú cho biết, điều quan trọng nhất khi ôn thi là phân chia thời gian học tập khoa học và không để bản thân bị quá tải, hay quá căng thẳng, mệt mỏi. Sau những giờ học tập, Anh Tú vẫn tự "thưởng" cho bản thân những giờ chơi game để thư giãn.

“Khi học, đặc biệt với môn toán, em luôn cố gắng học đến đâu chắc đến đó, hiểu đúng bản chất của vấn đề. Bên cạnh đó, khi vào phòng thi, em nghĩ điều quan trọng nhất là cần có bản lĩnh. Việc học chắc kiến thức đôi khi chưa đủ, bởi bài thi kéo dài 150 phút, thí sinh làm hoàn toàn trên máy tính. Nếu không có tâm lý tốt sẽ rất dễ bị mệt, chán nản, hoang mang khi gặp những câu hỏi khó. Do đó, điều quan trọng nhất là kinh nghiệm và bản lĩnh khi làm bài thi”.

TS Lê Đình Nam, Phó Ban tuyển sinh, hướng nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội cũng lưu ý, để chuẩn bị tốt nhất cho xét tuyển đại học 2026, trong giai đoạn nước rút này, thí sinh cần tập trung cao độ, học chắc kiến thức cơ bản chuẩn bị tốt cho các kỳ thi riêng của các trường đại học cũng như kỳ thi tốt nghiệp THPT. Với kỳ thi đánh giá tư duy, nhà trường đã phát miễn phí cuốn Cẩm nang thi đánh giá tư duy. Thí sinh tham dự kỳ thi chỉ cần ôn kỹ theo hướng dẫn của cuốn sách này đã có thể làm tốt bài thi.

Bên cạnh đó, hiện nay Bộ GD-ĐT cũng như các trường cũng đã công bố phương án tuyển sinh chính thức, thí sinh cần theo dõi sát các thông tin về quy chế tuyển sinh chung cũng như phương thức riêng của từng trường, từ đó chủ động trong công tác đăng ký xét tuyển đại học. Đặc biệt thí sinh cần ghi nhớ kỹ các mốc thời gian quan trọng để không bỏ lỡ thông tin hay kế hoạch xét tuyển.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, mục tiêu của bài thi đánh giá tư duy là đánh giá ba năng lực tư duy nền tảng của học sinh, bao gồm: tư duy toán học, tư duy đọc hiểu và tư duy khoa học/giải quyết vấn đề - những yếu tố quan trọng giúp học sinh có thể học tập tốt nhất tại môi trường giáo dục đại học. Theo đó, bài thi sẽ không trực tiếp kiểm tra kiến thức của môn học cụ thể nào, mà thông qua các câu hỏi để đánh giá năng lực tư duy của thí sinh. Ba mức độ tư duy được đánh giá qua bài thi là: Tư duy tái hiện (M1), tư duy suy luận (M2) và tư duy bậc cao (M3). Tổng thời gian của bài thi là 150 phút, bao gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm cho 3 phần thi. Phần thi tư duy toán học có thời lượng là 60 phút, phân thi tư duy đọc hiểu có thời lượng là 30 phút và phần thi tư duy khoa học/giải quyết vấn đề có thời lượng là 60 phút.

Tính đến tháng 2/2026, đã có gần 50 trường sử dụng kết quả Bài thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội để xét tuyển đại học.

Tác giả: Nguyễn Trang

Nguồn tin: vov.vn