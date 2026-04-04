"Nữ hoàng phòng trà" U50 được trai đẹp kém 12 tuổi ngưỡng mộ, sở hữu biệt thự trải từ Việt Nam sang Mỹ

Trong làng nhạc Việt, Lệ Quyên luôn là cái tên đặc biệt. Không chỉ ghi dấu ấn bằng giọng hát trầm khàn, da diết, cô còn khiến công chúng trầm trồ bởi khối tài sản đáng mơ ước và chuyện tình với bạn trai kém 12 tuổi. Ở ngưỡng U50, nữ ca sĩ vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ, cả trong nghệ thuật lẫn đời sống cá nhân.

Lệ Quyên được mệnh danh là "nữ hoàng phòng trà"

"Nữ hoàng phòng trà" sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ

Sinh năm 1981 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Lệ Quyên sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Sau thời gian hoạt động tại các phòng trà, cô nhanh chóng nổi lên với album đầu tay Giấc mơ có thật và dần khẳng định vị trí trong dòng nhạc trữ tình, bolero.

Danh xưng "nữ hoàng phòng trà" không phải ngẫu nhiên mà có. Đây là kết quả của nhiều năm hoạt động bền bỉ, sở hữu lượng khán giả trung thành cùng khả năng "cháy vé" ở các đêm nhạc riêng. Nhờ sức hút đó, Lệ Quyên luôn nằm trong nhóm ca sĩ có mức cát-xê cao hàng đầu showbiz Việt.

Chính nguồn thu nhập lớn từ hoạt động nghệ thuật đã giúp nữ ca sĩ xây dựng một cuộc sống xa hoa. Theo nhiều nguồn tin, cô sở hữu hàng loạt bất động sản giá trị tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Lạt và cả Mỹ - điều không phải nghệ sĩ nào cũng đạt được.

Đặc biệt, căn biệt thự rộng gần 600m2 tại TP.HCM được xem là biểu tượng cho sự giàu có của cô. Cơ ngơi này có giá trị hàng trăm tỷ đồng, với khuôn viên rộng, hồ bơi riêng và hệ thống bảo vệ 24/24. Không gian bên trong gây ấn tượng bởi nội thất xa xỉ, cầu thang uốn lượn, đá hoa cương và nhiều chi tiết trang trí mang hơi hướng hoàng gia, tạo cảm giác như một "resort thu nhỏ" giữa lòng thành phố.

Tại Đà Lạt, biệt thự của Lệ Quyên được xây mới, sơn trắng muốt toàn bộ theo phong cách châu Âu nhìn vô cùng thơ mộng và quý tộc. Bên ngoài biệt thự là một sân lớn để tụ tập, nướng BBQ, có cả lò sưởi đốt củi kiểu cổ điển. Sân vườn của biệt thự đều được dọn dẹp, cắt tỉa, bài trí ngăn nắp, gọn gàng.

Ở Mỹ, Lệ Quyên sở hữu một biệt thự trị giá khoảng 1,5 triệu USD (gần 40 tỷ đồng), rộng khoảng 400m2. Căn nhà nằm trong khu dân cư cao cấp, có sân đậu xe, nhiều cây xanh và thiết kế hiện đại với tông trắng - nâu chủ đạo, sử dụng nhiều cửa kính để tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Lệ Quyên từng chia sẻ rằng phần lớn thu nhập từ việc đi hát đều được cô đầu tư vào nhà cửa như một cách tích lũy tài sản lâu dài. Không chỉ dừng lại ở bất động sản, nữ ca sĩ còn nổi tiếng là "tay chơi kim cương" của Vbiz. Những bộ trang sức đắt đỏ, nhẫn kim cương cỡ lớn thường xuyên xuất hiện cùng cô tại các sự kiện hay trên mạng xã hội.

Ngoài ra, Lệ Quyên còn có cuộc sống chuẩn "đại gia ngầm" khi thường xuyên sử dụng hàng hiệu, xe sang và tận hưởng những chuyến du lịch đắt đỏ. Dù không quá phô trương, nhưng qua từng hình ảnh được chia sẻ, công chúng dễ dàng nhận ra sự sung túc mà cô đang có.

Chuyện tình với mỹ nam kém 12 tuổi gây chú ý

Bên cạnh sự nghiệp và tài sản, chuyện tình cảm của Lệ Quyên cũng luôn là đề tài được quan tâm. Sau cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm, cô và chồng cũ chia tay trong êm đẹp, giữ mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con trai.

Không lâu sau đó, nữ ca sĩ công khai mối quan hệ với người mẫu, diễn viên Lâm Bảo Châu kém cô 12 tuổi. Cặp đôi chính thức xuất hiện bên nhau từ năm 2021 và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Khoảng cách tuổi tác từng khiến cả hai vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, Lệ Quyên luôn thẳng thắn bày tỏ quan điểm về tình yêu. Cô cho rằng, trong chuyện tình cảm, tuổi tác không phải là rào cản, miễn là cả hai thực sự phù hợp và trưởng thành.

Trên thực tế, mối quan hệ của họ vẫn bền vững suốt nhiều năm qua. Lâm Bảo Châu không chỉ đồng hành, yêu chiều Lệ Quyên hết mực, mà còn gắn bó với con trai riêng của cô. Điều này cho thấy sự nghiêm túc và gắn kết trong mối quan hệ.

Gần đây, Lâm Bảo Châu còn gửi lời chúc tuổi mới đầy ngọt ngào đến Lệ Quyên. Anh viết: "Chúc cho cô bạn của tôi luôn hạnh phúc, rực rỡ và thăng hoa mọi điều trên hành trình tuổi mới này".

Kể từ khi yêu bạn trai kém tuổi, Lệ Quyên ngày càng trẻ trung và gợi cảm hơn. Cô thay đổi phong cách thời trang, tích cực tập luyện thể thao và chăm sóc bản thân. Chính nữ ca sĩ cũng thừa nhận rằng tình yêu giúp cô đẹp hơn và chỉn chu hơn mỗi ngày.

Dù không ít lần đối mặt với những lời bàn tán, Lệ Quyên vẫn giữ thái độ thẳng thắn và tự tin. Cô lựa chọn tận hưởng hạnh phúc theo cách riêng, thay vì bị chi phối bởi dư luận. Điều này phần nào thể hiện bản lĩnh của một nghệ sĩ đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Phụ Nữ Mới