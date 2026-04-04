"Soái ca" sau cú vỡ nợ tiền tỷ, quay lại "phủ sóng" màn ảnh

Sau gần 7 năm gần như biến mất khỏi màn ảnh rộng, Quách Ngọc Ngoan đang trở lại theo cách khiến thị trường điện ảnh phải chú ý. Nam diễn viên sinh năm 1986 xuất hiện tại nhiều buổi khai máy với gương mặt sương gió, song cũng báo hiệu một cuộc đổ bộ màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng.

Quách Ngọc Ngoan vực dậy sau biến cố nợ nần.

Từ một diễn viên từng gắn với hình ảnh gai góc, nam tính và đầy nội lực, nam diễn viên bước qua giai đoạn nhiều biến cố cá nhân để tái xuất với tần suất dày đặc hiếm thấy. Chỉ trong khoảng một năm, từ cuối 2025 đến 2026, Quách Ngọc Ngoan liên tiếp góp mặt trong ít nhất 5 dự án điện ảnh từ phim Tết trăm tỷ đến phim hành động, tội phạm..., một con số đủ để cho thấy sự "đổi đời" rõ rệt.

Nhìn lại thời điểm tháng 4/2023, thông tin Quách Ngọc Ngoan công khai vỡ nợ 20 tỷ đồng xuất hiện trên các mặt báo khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng.

Ai mà ngờ một "soái ca" màn ảnh lại đi đầu tư cho bầy chồn hương, tôm cá ở quê nhà Cà Mau để rồi nhận cái kết đắng. Dịch bệnh ập đến, dòng tiền tắc nghẽn, và rồi cái trang trại ấy biến thành một "hố đen" tài chính gần như nuốt chửng cả danh tiếng lẫn tài sản của tài tử.

Cái giá của sự mạo hiểm ấy là hơn hai năm Quách Ngọc Ngoan "ở ẩn" để làm đủ thứ nghề duy trì cuộc sống. Nhưng có vẻ như sau bao nhiêu biến cố, anh đã nhận ra rằng thay vì làm một ông chủ trang trại thất bại, quay về làm một diễn viên giỏi vẫn là lựa chọn thực tế nhất.

Quách Ngọc Ngoan trở lại màn ảnh với tần suất dày đặc sau nhiều năm vắng bóng.

Sự xuất hiện của Quách Ngọc Ngoan tại các buổi cúng khai máy gần đây với thần thái trầm tĩnh, tóc cắt gọn và phong cách tối giản cho thấy một con người đã biết buông bỏ cái vẻ hào nhoáng lãng tử ngày xưa để đối diện với thực tại.

Với 5 dự án trong một năm không chỉ cho thấy năng suất làm việc đáng nể mà còn là sự tin tưởng trở lại của các nhà sản xuất dành cho một cái tên từng bị xem là "rủi ro" vì đời tư ồn ào.

Cột mốc khởi đầu cho hành trình trở lại là Trái tim què quặt, bộ phim đánh dấu lần đầu Quách Ngọc Ngoan tái xuất sau nhiều năm vắng bóng. Trong vai họa sĩ Triết, nam diễn viên chọn cách diễn tiết chế, tập trung vào nội tâm và những xung đột tâm lý phức tạp. Dù phim không thành công về doanh thu, vai diễn này vẫn được giới chuyên môn ghi nhận như một bước chạy đà quan trọng, giúp nam diễn viên tìm lại cảm giác với điện ảnh.

Nhân vật phản diện ám ảnh giúp Quách Ngọc Ngoan tạo dấu ấn mạnh mẽ.

Ngay sau đó, Quách Ngọc Ngoan tạo được sức bật rõ rệt với Thiên đường máu. Trong phim, nam diễn viên hóa thân thành Phú, một nhân vật phản diện mang màu sắc lạnh lùng và u tối.

Vai diễn này nhanh chóng trở thành điểm nhấn khi mang đến cảm giác ám ảnh bằng ánh mắt, thần thái và sự im lặng đặc trưng. Giữa một kịch bản còn nhiều tranh cãi, chính sự xuất hiện của Quách Ngọc Ngoan giúp bộ phim giữ được sức hút, thậm chí được xem là nhân tố "gánh" tác phẩm.

Vai diễn pha trộn giữa gai góc và cảm xúc, cho thấy sự linh hoạt trong diễn xuất.

Đà thăng tiến tiếp tục được nối dài khi nam diễn viên xuất hiện trong Báu vật trời cho, bộ phim Tết bất ngờ cán mốc hơn 100 tỷ đồng sau khi rời rạp. Tại đây, nam diễn viên vào vai Thiên, một gã giang hồ có màu sắc khác biệt, vừa gai góc vừa mang yếu tố hài và cảm xúc. Vai diễn cho thấy sự linh hoạt của Quách Ngọc Ngoan khi không còn bó hẹp trong hình tượng phản diện nặng nề, mà bắt đầu mở rộng biên độ diễn xuất.

Quách Ngọc Ngoan trong buổi khai máy phim điện ảnh Hộ linh tráng sĩ.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2026 chứng kiến lịch trình dày đặc của nam diễn viên khi Quách Ngọc Ngoan tiếp tục góp mặt trong ba dự án lớn gồm Trại buôn người, Báu vật trời cho và Hộ linh tráng sĩ. Nếu Trại buôn người mang màu sắc tội phạm, xã hội với câu chuyện gai góc về nạn buôn người, thì Hộ linh tráng sĩ lại là bước chuyển sang dòng phim hành động - huyền sử, đòi hỏi thể lực và khả năng hóa thân cao. Việc lựa chọn các kịch bản đa dạng cho thấy Quách Ngọc Ngoan đang chủ động làm mới mình, thay vì lặp lại những gì từng làm nên tên tuổi.

Sự trở lại của Quách Ngọc Ngoan không đi kèm với chiến dịch truyền thông rầm rộ. Thay vào đó, tên tuổi của nam diễn viên được nhắc đến thông qua chính các vai diễn trên màn ảnh. Từ một giai đoạn bị xem là "lãng phí" vì vắng bóng quá lâu, nam diễn viên hiện được nhìn nhận như một gương mặt điện ảnh chín muồi, có chiều sâu và kinh nghiệm sống đủ để thể hiện những nhân vật phức tạp.

Quách Ngọc Ngoan được khán giả trẻ chào đón trong một buổi quảng bá phim dịp Tết vừa qua.

Dù khán giả vẫn còn bàn tán về con số nợ nần năm xưa, nhưng với 5 dự án chỉ trong vòng 12 tháng, Quách Ngọc Ngoan đang bước vào giai đoạn hoạt động sôi động nhất trong nhiều năm qua. Đây không chỉ là dấu hiệu của một màn "comeback", mà còn cho thấy một hành trình tái định vị rõ ràng, từ một tài tử từng rời xa ánh đèn, trở lại với vị thế của một diễn viên điện ảnh thực thụ.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn