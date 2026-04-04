Clip người phụ nữ bị kẻ bịt mặt dùng h.ung k.hí vụt liên tiếp ở Nghệ An: Nạn nhân tiết lộ thông tin quan trọng

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị tấn công giữa ban ngày. Trong đoạn clip, người phụ nữ đứng trước cửa nhà, đang lấy mũ chống nắng trong cốp xe máy đội, chuẩn bị rời đi thì bất ngờ có 2 đối tượng bịt mặt lao tới. Kẻ ngồi phía sau nhảy xuống, hùng hung khí vụt liên tiếp vào 2 chân của người phụ nữ. Sau đó, 2 đối tượng nhanh chóng rời đi, để lại nạn nhân với đôi chân đau đớn, đi không vững.

Diễn biến sự việc được camera an ninh ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ bức xúc với hành vi hung hãn của 2 đối tượng, đồng thời thắc mắc không rõ nguyên nhân vì đâu lại dẫn đến sự việc như vậy.

Được biết, vụ hành hung trên xảy ra tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An vào trưa ngày 3/4.

Người phụ nữ bất ngờ bị kẻ bịt mặt tấn công giữa ban ngày.

Mới đây, trao đổi trên báo VietNamNet, đại diện Công an phường Thành Vinh thông tin, đơn vị đang xác minh vụ việc trên. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị Đ.T.L.A. (40 tuổi, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 3/4, chị A. đang đứng trước nhà ở số 51, đường Lê Hồng Phong thì bất ngờ bị 2 đối tượng tiếp cận, dùng hung khí đánh vào chân. Khi nạn nhân tri hô, 2 đối tượng nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo thông tin trên Lao Động TV, sau vụ việc, chị A. bị đau nhưng kiểm tra không phát hiện bị gãy xương, chủ yếu chấn thương phần mềm. Theo trình bày của nạn nhân, khoảng 1 tuần trước khi xảy ra sự việc, chị đã gửi đơn tố giác tội phạm đối với một số người, để nghị cơ quan chức năng làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đe dọa giết người gây mất an ninh trật tự.

Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: Phụ nữ Mới